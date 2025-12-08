我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任前總統李登輝「御醫」、台大心臟科權威連文彬，傳出在本（12）月6日晚間辭世，享耆壽99歲。台大醫學院院長吳明賢在臉書發文悼念「即使門診總是人滿為患，他仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐」，並表示他在連文彬身上看見的那份慈悲與耐心，是他最早對「醫者」二字的深刻體會。吳明賢在臉書發文回憶，他對連教授的記憶，跨越了人生不同的階段，「在我還是醫學生的時候，他已經是遠近馳名的『囝仔仙』」，那時候，親友若有人懷疑有心臟問題，總會拜託我幫忙向連教授加號，後來他當上內科住院醫師之後，連文彬正好是內科主任，那時無論遇到多棘手、複雜的個案，連教授總能舉重若輕、條理分明地分析問題，彷彿再困難的臨床挑戰，在他眼中都能找到解方，最讓他難忘的是在迴診結束後，總會雲淡風輕說「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」吳明賢認為，那是教授「深刻的提醒」，醫師的決策不能只靠忙碌與直覺，而需要沉澱、反思與清晰的判斷，而這句話陪著他走過無數個夜班、無數個艱難的臨床抉擇，也成為我後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。接獲連文彬離世消息，吳明賢感嘆是醫界的重大損失「我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩」，讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受，他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引，他留下的精神、典範與故事，將會長久流傳。