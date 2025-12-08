我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、丈夫杜秉澄涉嫌為詐騙集團洗錢2701萬元，一審分別遭判刑10年和15年，案件上訴後，高等法院上週五裁定兩人以80萬、100萬交保，限制住居並接受科技監控，徐巧芯的婆婆、劉向婕母親今天下午現身高等法院辦保，不過杜秉澄至今仍無親友為他處理交保事宜。。本案從去年（2024）3月搜索約談以來，杜秉澄夫婦收押已1年8個多月，今年9月10日上午，杜秉澄面對舍房牆壁自言自語，接著走進水房把頭埋進馬桶之中，值勤人員為了防止他自我傷害，在上午11點15分施用手銬，在當晚8點55分解除戒具；9月11日下午又鬧事，他因為拒絕服藥，所方勸他沒用，要他交出藥物也遭到拒絕，以擾亂秩序為由再度上銬18分鐘。杜秉澄至高院出庭時，見到媒體鏡頭曾高喊「徐巧芯叫我認罪的」，對於徐巧芯是否拿過民眾黨主席黃國昌的爆料題材、兩人究竟有什麼合作關係，杜秉澄則對記者說「放我出去再跟大家解釋清楚」。依據一審判決，杜秉澄與劉向婕將詐欺集團不法所得轉換為虛擬貨幣，共洗錢2701萬元，杜秉澄涉犯操縱與指揮犯罪組織、加重詐欺取財共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕涉犯指揮犯罪組織、加重詐欺取財共52罪，應執行有期徒刑10年。今年8月開庭時，杜秉澄主張他羈押時間遠高於同類案件，不符合比例原則，他身心已經無法承受，希望交保讓他回家照顧父母；劉向婕主張膝蓋疼痛無法蹲下，需要去大醫院檢查治療，她父親是國內知名專業醫師，如果獲得交保，將由父親嚴加看管、約束，並可透過電子腳鐐方式替代羈押。杜秉澄、劉向婕打「健康牌」拚交保無效，二審合議庭仍在8月29日裁定從9月7日起延押2個月；10月30日再裁定延押，原本應押到明年1月初，夫婦倆持續聲請具保停押，上週五合議庭裁定杜秉澄100萬、劉向婕80萬交保。兩人都限制住居，每週三上午10點去派出所報到；另外須配戴電子腳環，每週一、週五在現居地的大門拿手機拍臉向科控中心辦理報到。