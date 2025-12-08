我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖男先威脅31歲張姓男子：「再給你一次機會，不然我捅你！」而後持螺絲起子朝對方猛刺。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區敦化南路一段昨（7日）17時許發生一起恐怖糾紛案件，一名46歲的廖姓男子疑似因不滿28歲的李姓男子、48歲的謝姓男子以及31歲的張姓男子於巷弄內拍攝微電影時動作過大，一氣之下持螺絲起子威脅張男，而後甚至直接動手對張男的上臂猛刺，當場血流不止。所幸一旁友人及民眾上前將廖男壓制，才未造成更嚴重的衝突。據了解，這名28歲的李姓男子、48歲的謝姓男子以及31歲的張姓男子為某間補習班多媒體課程的同學，3人昨（7日）17時許於敦化南路一段巷弄內拍攝微電影。才拍攝到一半，疑似因過程中動作太大，引起一旁46歲廖姓男子的不滿，持螺絲起子至張男背後威脅：「再給你一次機會，不然我捅你！」等語，張男見狀後擔心事件擴大，急忙向廖男道歉後離開。怎料，廖男非但沒有離開，還拿著螺絲起子朝張男猛刺，其餘兩人見狀後上前控制廖男，導致李男雙手擦挫傷、張男雙手上臂及左手擦挫傷，外套遭刺破毀損。一旁民眾見狀後，也上前幫忙將廖男壓制。警方獲報到場後，因廖男情緒激動且已有傷人行為，對其實施管束，全案依傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，以維護社會秩序及人民安全。