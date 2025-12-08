我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠於AI熱潮，緯穎近期股價表現強勁，被視為是新股王候選人，有外資喊出8000元目標價。最近又有外資對緯穎釋出樂觀看法，預估2026年可維持七成市占率，隱含3000億元營收貢獻，此外，也針對其它AI供應鏈概念股後市做出預測。美系大行指出AWS Trainium3伺服器的PCB（UBB）將從明（2026）年第2季開始出貨；伺服器機櫃將於明年第3季開始大量出貨，供應鏈受惠者有：緯穎、金像電、貿聯-KY、智邦、川湖、奇鋐及台達電等。外資認為緯穎還是有可能維持七成以上市占率，隱含新台幣3000億營收貢獻；金像電也有望維持六成以上的市占率，隱含135億至176億元營收貢獻，若加計T2，明年來自AWS的營收至少成長5%。緯穎第三季稅後純益達新台幣154.11億元，年增143.5%，每股純益（EPS）82.92元，創下歷史新高，顯示出緯穎在雲端資料中心市場的強勁表現；累計前三季稅後純益達373.27億元，年增137.3%，每股純益為200.85元，遠超過去年同期的88.38元。業績成長主要受惠於其機架伺服器和整機櫃產品的市場需求增長，特別是在超大規模雲端資料中心的應用中顯示出色。進入第四季，緯穎10月營收達新台幣912.64億元，月增5.73%，年增157.94%。展望2026年，法人預期緯穎的成長動能將來自於AWS新一代ASIC AI伺服器與GPU平台的出貨增加，特別是Trainium 3的單價提升及水冷版本滲透率提高，將推動單櫃產值上升。這些因素預計將在第二季開始小量生產，為緯穎帶來新的成長契機。投資者可關注這些技術與市場動向，評估其對緯穎未來營運的影響。