未來一周共有3波冷空氣襲台，分別在今明兩天（12月8日至12月9日）、周四至周五（12月11日至12月12日）、周末兩天（12月13日至12月14日），中央氣象署預報員趙竑表示，今明兩天北部、宜蘭要留意大雨，周末的冷空氣最強，有機會挑戰「大陸冷氣團」等級，全台整天不超過20度。

第一波東北季風影響　今明兩天注意大雨

趙竑指出，今天主要吹東北風，迎風面北部、宜蘭、花東雲量變多，中南部天氣晴朗，北台灣、宜蘭雨勢陸續出現，且逐漸由北往南影響花東、恆春半島。今天桃園以北、東半部都有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要注意大雨，新竹也有零星飄雨，明天降雨往東半部移動，桃園新竹降雨趨緩。

▲氣象署提及，今明兩天東北季風影響，水氣較多，北台灣、宜蘭降雨明顯，可能有局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周三降雨趨緩　周四雨勢再起

趙竑說明，周三（12月10日）東北季風減弱，基隆北海岸、大台北山區東側、東半部及恆春有零星降雨，其他地區多雲到晴、可見陽光；周四、周五有新一波東北季風，桃園以北、東半部降雨變多，大台北、宜蘭降雨時間較長。

趙竑提醒，周六東北季風再次增強，北部、東半部全天有不定時降雨，其他地區多雲到晴，周日冷空氣還在，但環境變乾，全台各地回到多雲到晴的天氣，只有北海岸、東半部有零星雨勢。

▲氣象署說明，周三東北季風減弱，雨勢趨緩，周四、周五水氣又變多，周日才轉乾。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下半周越來越冷　入冬首波冷氣團要來了

未來一周氣溫方面，趙竑提及，今明兩天受東北季風影響，各地清晨低溫17至19度，北台灣白天20至23度，中南部仍有26度以上高溫，周三東北季風減弱，溫度回升，周四、周五的東北季風較弱，溫度不會明顯下降。

趙竑提到，周六開始的冷空氣強度算是近期最強的一波，尤其周日之後各地溫度都下降，全台整天的氣溫都在20度以下，目前來看，周日冷空氣強度有機會達到冷氣團等級，氣象署將持續觀察，請民眾留意最新天氣預報。

▲東北季風、冷氣團、強烈冷氣團、寒流、霸王級寒流有多冷，冷空氣分類定義一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：中央氣象署


