我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計廠偉詮電11月合併營收為新台幣3.34億元，月增22.9%，年增20.8%，創單月新高，今（8）日盤中股價亮燈漲停。偉詮電11月合併營收為新台幣3.34億元，月增22.9%，年增20.8%，相隔4年多時間再創新高，累計前11月合併營收為32.67億元，年增15.7%，前三季每股純益為1.45元。偉詮電累計前11月合併營收為32.67億元，年增15.75%，已經可排上全年營收歷史次高表現，有望挑戰全年營收創新高。偉詮電共有兩大主力產品線，包括USB PD晶片，主要供應筆電與遊戲機應用，還有散熱風扇馬達驅動IC產品線，近年積極拓展伺服器應用版圖。此外，偉詮電先前也祭出購回庫藏股計畫，公司公告1600張提前執行完畢，平均每股47.22元。偉詮電今日股價表現強勁，今日以47.5元盤上開出，盤中在買單挹注下攻上漲停價50.3元。