手持風扇近幾年相當熱門，安全性也很重要，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）表示，今年7月在市面上採購9件二次電池供電之充電式電風扇，俗稱隨身型或移動型風扇，下稱移動型風扇，其中品質檢測均符合規定，不過有2件標示查核不符合規定，均已請主管機關依法查處。消保處也提醒消費者，購買、使用移動型風扇時要注意6點，包括不要過度充電、別在潮濕環境下使用，平時也不要把風扇放在車裡等。
近幾年夏天相當熱，許多民眾會購買移動型風扇使用，不過可重複充電之鋰電池商品在快速充電過程中容易產生高溫，為保障購買及使用移動型風扇消費者的安全及權益，行政院消保處針對市售商品進行品質檢測（包括「溫升試驗」及「異常試驗」），並進行標示查核。相關結果如下：
品質檢測部分：均符合規定。
標示查核部分：2件不符合規定
📌RONEVER隨身手持電風扇PG010，中文說明書沒有具備「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用」相關警語。
📌向物手持風扇AP-CD03則是違反商品標示法「本體未以繁體中文標示商品名稱」、「本體未標示原產地、製造年份及製造號碼」、「外包裝商品型號與本體和說明書不一致」、「未以繁體中文標示使用方法」及「未標示注意事項或警語」。違反商品檢驗法的部分，則是「本體商品沒有商品檢驗標誌」、「本體型號與外包裝型號不同，且未標示輸入電流及III類電器符號，另額定功率與原技術文件亦不符」、「未檢附繁體中文使用說明書，且未具相關警語」等。
選購、使用移動型風扇 注意別放車裡
有關本案查核結果，行政院消保處均已請主管機關經濟部標準檢驗局（下稱標準局）依法查處。消保處提醒消費者，選購及使用移動型風扇時，應注意下列事項：
1、選購貼有「商品檢驗標識」商品。
2、依相關使用說明及警語，正確使用商品。
3、避免遭受撞擊或摔落。
4、避免在潮濕的環境下使用。
5、避免過度充電。
6、避免將移動型風扇留置於曝曬陽光下之車內。
最後，消費者如果想進一步瞭解商品檢驗及中文標示等相關資訊，可到標準局網站（http://www.bsmi.gov.tw/）及經濟部主管法規查詢系統（https://law.moea.gov.tw/index.aspx）網站查詢。
資料來源：行政院消保處、標準局、經濟部主管法規查詢系統
