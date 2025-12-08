冬天一到，薑母鴨店就成為不少人心中的進補指標，一名網友在Threads發文直呼，每次吃薑母鴨只喝湯跟配料，完全不想碰鴨肉，只喝湯、吃配料，貼文曝光後，引爆大票網友共鳴：「不知道為什麼薑母鴨的肉都很乾柴，都是骨頭。」對此，有老饕指出，會覺得薑母鴨的肉柴，是因為沒有燉煮到最後才吃，正確順序應該是先喝湯、吃料，最後才吃肉，「煮久一點鴨肉會變比較軟嫩。」
薑母鴨只吃湯＋配料！一票人爆共鳴：絕不吃肉
一名網友日前在Threads表示，每到冬天就會想吃薑母鴨，但她從來不吃裡面的鴨肉，只喝湯、吃配料，她也好奇地問：「有人跟我一樣，從來不吃薑母鴨的肉嗎？」
文章引發一票網友回應，「+1，吃羊肉爐也不吃牠的肉，都喝湯跟菜料而已」、「肉很柴，都吃鴨肉丸」、「去吃薑母鴨，永遠只吃豆皮、鴨肉丸、火鍋料、高麗菜」、「不知道為什麼薑母鴨的肉都很乾柴，都是骨頭」、「有高麗菜就無敵了」、「每次都疑問為什麼沒有單賣湯，我只想吃湯煮料」、「每次跟老公去吃...都只剩肉，希望有機會推出薑母鴨清湯底」。
薑母鴨正確吃法曝光！老饕揭祕：肉要最後吃
不過，也有人直言，「看什麼店，有些薑母鴨店鴨肉不會柴」、「因為鴨肉要最後吃，煮久一點鴨肉會變比較軟嫩」、「肉很硬很柴其實是燉不夠久」。內行老饕指出，吃薑母鴨的正確順序是先喝湯、吃料，最後要將肉燉煮至軟爛才吃；也有不少人為了不浪費鴨肉，而改吃薑母雞，「我們現在都改吃薑母雞～一樣好吃。」
