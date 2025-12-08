棒棒堂男星小煜（楊奇煜）今（8）日無預警公開與護理師老婆言言（李顏言）離婚的消息，讓粉絲震驚不已。小煜表示，其實兩人在今年9月時就已和平離婚；其實仔細翻看小煜社群，似乎早有端倪。他最後一次曬出與老婆的合照放閃是在今年7月時，當時小煜迎來40歲生日，他在貼文中坦言結婚生子讓他的生活重心完全轉變「累到爆炸」，婚變原因可想而知。
小煜宣布離婚 7月過生日成最後一次放閃
小煜的老婆外型清純，擁有水汪汪大眼搭配鵝蛋臉，曾被形容撞臉日本女星佐佐木希；小煜過去也不時會在社群上分享與老婆的合照，今年7月小煜過40歲生日時，他才貼過一家四口的照片放閃。只見小煜當時和老婆在家中打扮隨興，與小孩一起在沙發上拍照，看起來還很甜蜜，沒想到這竟是小煜最後一次的曬恩愛貼文。
小煜貼文藏婚變端倪 40歲生日心聲曝光
只見小煜在文章中寫到自己單飛、結婚生子的心路歷程，「有了一個老婆兩個小孩，幸福突如其來，生活重心完全轉變，雖然累到爆炸但至少撐到終於上學了。只要有時間，我一定會說小孩還沒睡，可以再工作一下再回家」。由此可見小煜即便結婚後，也還是花很多時間在工作上，雖然敬業，但也因此把自己累壞，或許也是因為這樣，或多或少忽略老婆的感受。
小煜和平離婚 和前妻換個方式陪伴彼此
今日小煜宣布離婚消息，最後一次貼出跟老婆的合照，充滿濃濃感傷氛圍。小煜直言兩人是和平分開，「這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」看得出來他和前妻言言並沒有交惡，小煜也希望外界多給予一點空間，讓他們的生活都能保持平靜日常。
小煜結婚5年昔高調告白：她是我的女王
回顧小煜與言言的戀情，兩人2019年認識，交往1年多左右開始同居，結果言言意外懷孕，因此兩人在2020年7月就登記結婚。小煜當時還大膽喊出愛妻宣言，「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」可見當時愛得有多濃烈，只可惜沒能白頭到老。
資料來源：小煜IG
