我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜（右）今年7月過生日時，還有貼出與言言（左）的合照，這成了兩人最後一次的放閃貼文。（圖／小煜IG@yangchiyu）

▲小煜當年宣布結婚時，高調對言言示愛。（圖／楊奇煜臉書）

棒棒堂男星小煜（楊奇煜）今（8）日無預警公開與護理師老婆言言（李顏言）離婚的消息，讓粉絲震驚不已。小煜表示，其實兩人在今年9月時就已和平離婚；其實仔細翻看小煜社群，似乎早有端倪。他最後一次曬出與老婆的合照放閃是在今年7月時，當時小煜迎來40歲生日，他在貼文中坦言結婚生子讓他的生活重心完全轉變「累到爆炸」，婚變原因可想而知。小煜的老婆外型清純，擁有水汪汪大眼搭配鵝蛋臉，曾被形容撞臉日本女星佐佐木希；小煜過去也不時會在社群上分享與老婆的合照，今年7月小煜過40歲生日時，他才貼過一家四口的照片放閃。只見小煜當時和老婆在家中打扮隨興，與小孩一起在沙發上拍照，看起來還很甜蜜，沒想到這竟是小煜最後一次的曬恩愛貼文。只見小煜在文章中寫到自己單飛、結婚生子的心路歷程，「」。由此可見小煜即便結婚後，也還是花很多時間在工作上，雖然敬業，但也因此把自己累壞，或許也是因為這樣，或多或少忽略老婆的感受。今日小煜宣布離婚消息，最後一次貼出跟老婆的合照，充滿濃濃感傷氛圍。小煜直言兩人是和平分開，「」看得出來他和前妻言言並沒有交惡，小煜也希望外界多給予一點空間，讓他們的生活都能保持平靜日常。回顧小煜與言言的戀情，兩人2019年認識，交往1年多左右開始同居，結果言言意外懷孕，因此兩人在2020年7月就登記結婚。小煜當時還大膽喊出愛妻宣言，「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」可見當時愛得有多濃烈，只可惜沒能白頭到老。