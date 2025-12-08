富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈）有著甜美外型，深受許多粉絲喜愛，IG上有著45.8萬人追蹤。一舉一動都備受矚目的她，今（8）日爆出已有穩定交往多年的男友，對方是在綠島經營民宿的老闆，兩人時常一起旅遊，社群上早偷偷放閃。對於慈妹的戀情，稍早富邦育樂回應《NOWNEWS今日新聞》：「尊重每個女孩的個人空間。」

慈妹爆熱戀中　男方身分被起底

慈妹今遭《鏡週刊》爆料熱戀中，男友在綠島經營民宿，小倆口常常一起旅遊並共同飼養米克斯狗，因此慈妹的IG才會經常分享在綠島拍攝的泳裝美照。而對方不僅外型帥氣、陽光，更有著精壯身材，與慈妹相當速配。

對於慈妹的戀情，稍早富邦育樂表示：「對於啦啦隊成員私生活領域部分，尊重每個女孩的個人空間，感謝大家關心。」

慈妹人氣直逼林襄、一粒　偷偷放閃爆戀情

事實上，慈妹擁有甜美長相以及傲人身材，近來人氣直逼林襄、一粒等啦啦隊女神。去年2月時，她曾被傳過烏龍緋聞，當時一名帽T男等她演唱會結束後載著她前往慶功宴，隨後又一起驅車返家，守候慈妹長達7小時，讓外界誤以為他才是男友本人，但事實上，知情人士透露，該名男子與慈妹只是工作夥伴關係，並非護花使者。

