雙12購物節年終慶，年末最後促銷便宜機票開搶！易遊網表示，長榮航空獨家66折起「日本來回機票6666元」含稅，星宇航空「指定航線88折」搭週三機票日折扣碼再省800元、「韓國首爾來回機票6900元」起未稅，環球影城等樂園門票、滑雪體驗、一日遊行程「買一送一」，台灣飯店12元入住推薦清單一次整理。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新旅遊優惠，本文提供給讀者一次掌握。Klook表示，雙12年終慶加碼迪士尼樂園、東京哈利波特影城買一送一。
易遊網：雙12「長榮日本機票」6666元！樂園買一送一、台灣飯店12元
歲末雙12購物節年終慶，開搶便宜機票促銷優惠！易遊網表示，「雙12暖身慶」即日起，開搶長榮航空「日本來回機票含稅6666元」獨家66折起超便宜機票，還有星宇航空「指定航線88折」搭週三機票日折扣碼再省800元、「韓國首爾來回機票6900元」起。日本樂園門票、滑雪體驗、一日遊行程都「買一送一」；還有台灣飯店12元入住推薦。
◾️長榮航空「日本來回機票6666元」含稅！易遊網攜手長榮航空於即日起至12月10日獨家快閃優惠，精選日本東京、大阪、沖繩、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山與歐洲阿姆斯特丹、倫敦、維也納，共12個航點66折起促銷。的超殺折扣率先點燃雙12檔期。
最划算推薦12月10日中午12點搶「神戶來回機票」一口價6666元含稅！搭配易遊網「週三機票日」限定折扣碼，最高可再折800元。
活動期間，神戶航線來回機票最低10,347元起含稅，與航空公司官網價格相比，已便宜超過3200元；沖繩來回機票8923元起含稅，東京、大阪，來回機票12,533元起含稅，仙台或青森來回機票含稅最低1萬4有找都划算。
◾️星宇航空「指定航線88折」搭週三機票日折扣碼再省800元！即日起至12月14日，易遊網攜手星宇航空「指定航線88折」起，搭配易遊網「週三機票日」限定折扣碼，最高可再折800元。優惠航點包括：大阪、熊本、神戶、沖繩、下地島、美國、東南亞、港澳航線。
◾️韓亞航空「首爾來回機票6900元」起未稅！即日起至12月14日，韓亞航空「台北－首爾」來回機票6900元起未稅，搭配易遊網獨家折扣「2025oz399」，結帳再折399元、或「週三機票日」限定折扣碼，最高可再折800元。
◾️「買一送一」樂園門票、滑雪體驗、一日遊！推薦大阪「關西樂享周遊券豪華版」買一送一優惠，半價爽拿交通券、購物美食抵用券還包含日本環球影城門票，比單買樂園門票還便宜；「大阪六甲山滑雪一日遊」含有馬溫泉體驗、「琵琶湖滑雪一日遊」、「京都美山冬燈廊一日遊」也買一送一。
還有日本自由行推薦，東京富士山一日遊、富士山賞櫻一日遊、京都奈良一日遊、高山白川鄉一日遊等經典行程，祭出1212元超甜價。
◾️台灣飯店12元入住推薦清單！12月11日（四）上午10:00開搶台灣飯店12元入住，礁溪品文旅、HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店，12月12日（五）上午10:00則有高雄喜迎旅店、屏東墾丁夏都沙灘酒店、長榮桂冠酒店（台中）。
以及下殺3折起「帕鉑舍旅高雄站前館」每晚1200元起含稅，「高雄富野渡假酒店」四人入住每晚2099元起含稅、平均每人500元多一點，親子遊「台中鳳凰酒店」含早餐2999元起，潮玩旅客則推薦現享77折「大安伊普索酒店」，每晚最低4999元起含稅。
◾️出國網路12元、全站1212折扣碼！活動期間還有出國網路限量12元優惠價；12月12日指定整點時段，限量開搶全站1,212元折扣碼，連機加酒都能抵用。
Klook：迪士尼樂園、東京哈利波特影城買一送一！雙12年終慶加碼
Klook表示，年末重磅推出「雙12年終慶」，橫跨12月3日至14日連續12天、天天都好康，每日上午10點釋出「全站96折」限量優惠碼，最高可折抵1212元。前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，享Klook eSIM 7天1GB最低10元。
◾️「買一送一」巴黎迪士尼樂園、東京哈利波特影城！12月11日、12月12日指定整點輸入優惠碼，開搶明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城「買一送一」。
◾️買飯店送飯店！最高折2,000元：Klook買飯店送飯店，最高折2000元優惠！加碼延長至2026年1月31日前，輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1000元；完成訂單後再送全球指定住宿金1000元。
資料來源：易遊網、Klook
