▲新北市政府工務局拆除大隊及環保局已進入內部，協助排除有安全疑慮的構造物。（圖／翻攝自新北市議員黃淑君臉書）

位於新北市板橋區的知名連鎖餐廳「定食8」今（8日）晚間12時許驚傳氣爆，巨大的爆炸聲不僅嚇壞鄰近居民，更造成現場4女1男受傷，所幸當時並非營業時間，否則後果恐不堪設想。警消抵達現場後，於樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步研判為瓦斯鋼瓶氣體外洩釀禍。對此，新北市議員黃淑君也透露最新進度，表示目前新北市政府工務局拆除大隊及環保局已進入內部，將拆除有安全疑慮的構造物。針對這起氣爆事故，新北市議員黃淑君今（8日）在臉書上發文，貼出多張氣爆後建築物外觀以及內部的照片，可見內部被炸出了一個恐怖大洞，外觀更是只剩下零星的支架。她透露，目前工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會及板橋區公所都已到達現場，傷者皆已出院，部分住戶也被安置。而新北市政府工務局拆除大隊及環保局稍早也進入內部，協助排除有安全疑慮的構造物。回顧這起事件，今（8日）0時許於板橋重慶路一棟商業大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」，疑似因瓦斯鋼瓶氣體外洩，不斷累積導致爆炸。事發當下爆炸威力強，包括牆面、玻璃以及招牌等全部噴飛到大馬路上，餐廳內部更是幾乎全毀。警消於0時57分獲報後，立即調派29車、88人前往現場，發現4名女子與1名男子受傷，其中1名女子因傷勢不重拒絕送醫，其餘傷者則被分別送往雙和醫院與亞東醫院治療。