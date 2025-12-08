我是廣告 請繼續往下閱讀

近來積極爭取高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，他昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童和其父母當面致歉，並承諾將讓兒子轉學，不少綠營人士也紛紛跳出來聲援，希望事件就此落幕。對此，百萬網紅Cheap直言「毛骨悚然」，痛批把霸凌、堵人、恐嚇輕描淡寫成「摩擦」，賴瑞隆若真的當選市長，是否會把避重就輕的特質帶入市政？Cheap指出，一堆人說這只是「小孩子打鬧」或「調皮」，護航的也太難看了吧，蔣萬安還是黃國昌的小孩這樣做，就看他們會被怎麼修理，這遠超過「小孩子打鬧」範疇了，圍堵比動手更可怕，一般的霸凌，如胖虎欺負大雄，頂多是情緒失控推打，打完就散了，但「堵在廁所門口10幾分鐘」是帶有支配與恐懼的刻意行為。Cheap表示，對一個8歲的小女生來說，躲在封閉狹小的廁所裡，門外是比自己強壯且有攻擊性的男生在咆哮，這多恐怖？ 這表示加害者不是一時衝動，而是刻意要讓對方感到絕望和恐懼，8歲就這樣搞？委員該注意了吧！小朋友吵架頂多是「不跟你玩」，但「出來就打死你」？顯示在他的語言庫或認知中，「暴力」是解決問題的合理手段，這通常只會出現在89家庭，怎麼會出現在菁英階級？「而且不只一位受害者，三起不同受害者，動手踢人、辱罵、堵人，表示暴力已經成為他的習慣性社交。」Cheap提到，跟胖虎很像，當一個小朋友，習慣用拳頭來解決問題，且沒有受到有效制止，可能因為家長權勢而被姑息，他就會覺得「沒人敢動我、我是對的」，如果說這樣只是小朋友嬉鬧，那校園裡還有什麼嚴重的事情？Cheap強調，毛骨悚然的不只是小朋友的行為失控，還有把「霸凌、堵人、恐嚇」輕描淡寫為「摩擦」的賴瑞隆，這就是政治用語、避重就輕，以後真的當選市長，他這種特質會不會帶入市政？以後若是有什麼天災人禍，會不會也得到這種官方回應？