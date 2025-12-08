2025年最後一個「天赦日」落在12月21日，罕見與冬至同日登場，民俗專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發文表示，這天是新年前最強的補財、轉運黃金日，錯過就要再等80年。建議老闆、業務、投資人及財運欠佳者把握機會，到天公廟或大型廟宇誠心參拜、補財庫，以祈求來年壞運清零、事業飛升、財運暴漲。
錯過再等80年！天赦日撞冬至「最強轉運日」
2025年進入尾聲，今年最後一次天赦日落在12月21日，恰好碰上二十四節氣中的冬至。王老師提醒，若錯過此日，下一次要再等80年，直到2105年才會再次相逢。
王老師指出，天赦日是向玉皇大帝請求赦罪，藉以清除霉運與生活中的不順；而冬至象徵能量轉換，陰盡而陽生，是新能量開啟的節點，也象徵2026年的運勢從這天正式展開。兩者重疊，使這天的補運效果格外強大。
天赦日遇冬至快去拜拜！王老師：可補財庫、強運
王老師表示，只要在當天誠心參拜、補財庫，就象徵壞運盡除，有助於在新的一年逆轉局勢、財運爆發。不論是公司老闆、業務、投資人，或是今年財運不佳、期待升遷者，都應把握機會。
王老師建議，12月21日記得到天公廟或大型廟宇，準備正式的祈福疏文參拜，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛昇、萬事如意，替自己開啟2026年的整年好運。
資料來源：臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
