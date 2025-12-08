我是廣告 請繼續往下閱讀

竹北快速發展 陳見賢功不可沒

改善地方交通與建設 副議長力挺陳見賢

2026新竹縣長寶座，藍營力拚順力接棒，副縣長陳見賢日前表態參選、爭取國民黨提名，而黨籍立委林思銘、徐欣瑩也躍躍欲試。對此，新竹縣議會副議長王炳漢今（8）日表示，「地方唯一支持陳見賢」，因為他多年深耕地方建設，讓新竹真正往前發展。王炳漢強調，竹北地區並非這幾年才起步，而是十多年前，陳見賢擔任竹北市民代表會主席時就已經奠定基礎。「烏魚季」與「新月沙灣觀光」都是他當年提出來的構想，以季節活動結合海岸休憩帶動城市品牌，並獲葉芳雄、楊敬賜與何淦銘三任市長採納、持續推動，形成竹北觀光的早期底蘊。另外，王炳漢也指出，陳見賢擔任議長期間，更深化新月沙灣建設，協調縣府資源，讓海岸線從單點景觀升級為具延展性的公共空間。「城市不會自己變大，也不會自己變好。今天看到的新月沙灣與海岸廊帶，是長期行政協作累積的成果。」因此，近年王炳漢也接續推動西區多項基礎建設，括爭取縣府投入1225萬元改善蓮花路、鳳岡路五段路面，並長期協助五所學校弱勢學童。他表示，竹北西區正快速發展、人口逐漸成長，交通與公共服務乃至於未來社會住宅等，需要具備「跨局處整合、行政協調、城市治理」三大能力。王炳漢說，若回顧過去陳見賢的施政成果，包括交通改善、教育擴建及重大建設協作，可以發現「他不僅懂行政、治理方向清楚，更理解竹北發展的歷史與問題癥結，是最適合帶領竹北穩健前進的縣政領導者。」面對王炳漢的表態支持，陳見賢辦公室執行長何淦銘則表示，感謝副議長長期投入西區建設，也感謝此刻以行動支持陳見賢。團隊將與所有支持力量攜手，以穩健、務實的理念，讓新竹縣在既有基礎上持續前進。陳見賢參選來勢洶洶，上月宣布參選時，議長張鎮榮、副議長王炳漢、國民黨團書記長張良印、多位議員與12位鄉鎮長到場支持。同時也有跨黨派議員站台，包括勞動黨羅美文、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘與何智達等人。此舉被視為地方社會對陳見賢高度信任與施政能力的肯定。