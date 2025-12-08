我是廣告 請繼續往下閱讀

▲牛肉湯店二代業者於 Threads 發文致歉。（圖／民眾提供）

台南一間知名牛肉湯老店近日捲入食安風波，有民眾在社群平台驚呼「醬油裡泡著一整隻活體蟑螂」，影片一出迅速引爆熱議。畫面中，一隻完整蟑螂在醬汁桶內掙扎，另一桌的用餐區桌面還被拍到有小強爬行，讓不少網友直呼「看到直接吃不下」、「知名老店竟然變這樣？」引發大量討論。台南市衛生局接獲通報後，8日立即派員前往稽查，確認作業環境、食材保存及良好衛生規範準則（GHP）是否確實落實。自稱店家「二代」的業者也在第一時間公開致歉，坦言「完全無法容忍這種事」，並宣布立即啟動全店消毒、聘請專業除蟲公司及加強所有員工的衛生訓練。業者表示，目前仍在釐清蟑螂來源，但已決定店休一天，將整間店重新清潔，以降低後續風險。衛生局稽查後發現，店內天花板與牆壁清潔度良好、食材皆離地放置，冰箱與層架的衛生狀況合格，冷藏溫度也符合規範，現場抽查的食材均未逾有效期限。然而，其中一項「備用食材包覆保存」未完全符合規定，已責令業者於 12 月 22 日前限期改善。若在複查時仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》裁處 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰。不少網友質疑，店家當下僅端走出事的醬油碗，其他醬料與餐具並未全數更換。也有人推測，若店家周邊環境密封不足、出現管線或水溝蟑螂入侵，可能導致蟲害風險升高。甚至有住戶指出，附近近日並未進行消毒作業，質疑業者解釋「隔壁噴藥」一說恐不合理。衛生局呼籲，食品業者應落實良好衛生規範，自主管理環境清潔、作業流程與食材保存，若發現任何異物事件，消費者可保留食物及現場照片，向相關單位反映。此事件雖未查出重大違規，但在台南素有「美食之都」名號的背景下，老店爆發蟑螂事件仍引起社會高度關注。