▲安歆澐（圖右一）公開遭家暴的傷勢照片後全場震驚，Sandy（圖左四）看到也當場心疼落淚。（圖／東森綜合台提供）

▲安歆澐公開小三的照片，引起其他人討論。（圖／東森綜合台提供）





節目《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克及薔薔，本集以「社群一滑破案率百分百？！你還在掰理由我已抓出真相！」為題，邀請王思佳、安歆澐、陳依依及班底朱琦郁、張琳，暢聊抓包另一半偷吃的驚人過程。安歆澐近期公開婚變，揭露丈夫出軌及家暴惡行，不僅驚見小三情趣照，她約對方到公園談判時，對方更嗆：「我就是喜歡他啊！」囂張行徑讓現場嘉賓全部傻眼。安歆澐透露，丈夫與小三是在一次家庭露營聚會中認識，兩人第一天就「出事」，起初只覺得丈夫行為詭異，會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點。直到某天半夜，她無意間看到小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」讓安歆澐瞬間心碎，點開對話一看，才發現兩人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣。安歆澐崩潰表示，自己像被電擊一樣，撕心裂肺，甚至爆出小三曾大膽對男方說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」更誇張的是，當她約小三到公園談判，對方竟嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊。」小三的囂張行為讓眾人聽完怒不可遏，紛紛敲碗想看對方長相，安歆澐曝光照片後，王思佳當場氣喊：「這樣妳還說像我？」此外，安歆澐為挽救婚姻，多次想與前夫溝通，但最終換來的卻是家暴，她更曾被前夫勒到昏厥。她公開傷勢照片後全場震驚，Sandy看到也當場心疼落淚，安歆澐感性表示：「還好最後有人發現我需要幫助。」她也呼籲所有女性，千萬不要忽略身為正宮的第六感。本集於今（8）日晚間10點，在東森綜合32頻道播出。