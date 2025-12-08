我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰尚未正式登場，但藍綠布局已提前在民調上廝殺，根據《TVBS》民調中心今（8）日公布最新調查顯示，現任市長蔣萬安在所有對比組合中，皆明顯領先民進黨潛在參選人，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄭麗君及林右昌。當中差距最小者為蔣萬安55%對上王世堅31%，但仍相隔24個百分點；不過，值得關注的是，在年齡層交叉分析部分，20至29歲選民的支持度中，王世堅反而超越蔣萬安。《TVBS》民調顯示，若民進黨推王世堅對決蔣萬安，相較去年12月，蔣萬安支持度微減1個百分點至55%，王世堅則上升4個百分點至31%，兩人差距縮小至24個百分點，另有14%尚未決定。值得注意的是，20至29歲族群支持王世堅比例達48%，較前次增8個百分點，並高於蔣萬安的31%。交叉分析亦顯示，30歲以上族群中蔣萬安支持度均超過五成，其中40至49歲，及60歲以上，有高達六成民意站在蔣萬安這一側，遠高於王世堅的兩至三成；50至59歲蔣萬安支持度下降至56%，王世堅上升至34%；30至39歲民眾支持蔣萬安的比例跌至51%，王世堅則升至40%。在政黨傾向方面，民進黨支持者有69%力挺王世堅、僅16%支持蔣萬安；國民黨認同者則有94%高度集中支持蔣萬安；至於民眾黨傾向者，有67%支持蔣萬安，支持王世堅的較上一期增加近一成，來到29%。中立選民則呈現收斂趨勢，蔣萬安在該族群支持度減8個百分點，王世堅上升15個百分點，但蔣仍以44%領先王的28%，另28%未表態。如民進黨改推吳怡農出馬，蔣萬安支持度達61%，吳怡農為24%，差距達37個百分點；若由鄭麗君披掛上陣，蔣萬安支持度62%、鄭麗君24%，與去年調查差異不大，落差仍維持38個百分點；若改由沈伯洋參選，蔣萬安則以64%大幅領先沈伯洋的22%，差距42個百分點；至於林右昌，若被民進黨徵召參戰，蔣萬安支持度將拉升至65%，林右昌僅19%，雙方差距更擴至46個百分點。本次調查由《TVBS》民意調查中心於11月27日至12月4日每晚6時30分至10時進行，共接觸1,256位20歲以上北市民，其中拒訪250位、拒訪率19.9%，成功完訪樣本為1,006人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。調查採電話後四碼隨機抽樣，並依母體性別、年齡、地區及教育程度加權，調查經費由TVBS支應。