確定了！為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊將於明年2月25日至28日參與「2026 台日棒球國際交流賽」，此次賽事由主辦單位特別邀請日本職業棒球（NPB）2支強權、同時也是台灣球迷極具熟悉度的人氣球團北海道日本火腿鬥士隊與福岡軟銀鷹隊來台交流，將與與中華隊、中信兄弟、味全龍進行4天高強度的交流賽。中華隊明年經典賽預賽被分在C組，將依序交手澳洲、日本、捷克以及韓國，由於C組主辦國為日本，中華隊將於客場作戰，「2026 台日棒球國際交流賽」被視為中華隊備戰中在台灣的最後一次公開亮相。中華隊預計在2月26日交手軟銀隊、27日交手火腿隊；另外，2月25日由軟銀隊交手兄弟、2月28日由火腿隊交手龍隊。火腿隊近年來以年輕化、新世代陣容受到矚目，陣中多位快速崛起的投打好手，2位台將「台灣金孫」古林睿煬與「台灣至寶」孫易磊也是火腿隊一員。而軟銀隊則是日職履次奪冠的豪門球團，日前剛與「龍之子」徐若熙達成加盟共識，火球男張峻瑋更是軟銀極力栽培的台灣投手。主辦單位預計下週召開賽事記者會，屆時將公布完整賽程安排、票價資訊、CT Amaze應援陣容以及相關活動各項資訊。近年來，不少日職球隊來台交流、切磋，名門讀賣巨人去年曾來台舉辦「90週年紀念台灣試合」，與兄弟、樂天桃猿戰成1勝1和；火腿隊今年3月曾來台交手兄弟與統一7-ELEVEn獅，不僅取得2連勝，還連續演出完封勝。上個月東北樂天金鷲來台參與「亞洲職棒交流賽」，面對韓職KT巫師、桃猿取得1和1敗的成績。軟銀隊前身大榮鷹隊曾在2002年與歐力士藍浪隊來台舉辦日職首次「海外試合」，雙方取得1勝1敗。2003年大榮隊再度訪台，與中華隊、興農牛交流，拿下2勝1敗的成績。