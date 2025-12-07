我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊目前尚未公布經典賽參賽名單，對此，監督井端弘和表示，還需要一點時間。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月開打，目標衛冕的日本武士隊目前除了洛杉磯道奇隊球星大谷翔平確認參賽外，尚未公布球員名單，日本隊監督井端弘和今（7）日受訪時坦言，參賽名單還需要一點時間。當被問到大谷的啟用方針，井端直言，在個人想法，會希望大谷能「二刀流」，會等大谷正式進入訓練後再與選手討論。據《產經體育》報導，除了大谷宣布參賽外，日本隊整體名單尚未公布，尤其是山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太以及鈴木誠也等備受注目的大聯盟球員，目前都尚未公布是否參賽。對此，井端坦言，現階段的狀況應該是還需要再花一些時間。井端即將前往美國佛羅里達州奧蘭多，出席明（8）日舉行的大聯盟冬季會議（Winter Meetings），期間將同步舉辦的經典賽總教練會議。井端表示，「我想到了那裡應該會比現在更有進展吧。但接下來就是等對方（主辦方）的回覆。雖然陸續有回答，但還沒有收到全員的回覆。」井端指出，除了日本隊，其他國家也處於同樣的情況，「所以我們這邊也不能著急催促對方。」談到大谷在經典賽的啟用方針，井端表示，打擊方面，肯定是會排在打線前段，「我希望讓他多打一個打席。」至於是否會讓大谷以「二刀流」身份登板，井端說，「就我的想法，當然是希望他投、打都能上，但他現在應該還沒有開始為明年球季正式進入訓練，因此我們這邊不會多說什麼。」井端認為，等大谷開始動起來後，再一邊討論、一邊調整出賽啟用方式。井端也提到，球隊的組成會因大谷是否投球而有重大不同，「投或不投，名單絕不可能一樣。若要大谷投球的話，我們必須確保投手人數；如果他投球，那野手這邊的1個名額又要怎麼安排，整體會變成2種、甚至3種不同的名單方案。」