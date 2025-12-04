我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇隊體系的旅美好手林昱珉，今（4）日出席Nike青棒訓練營，當被問到明年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）參賽意願時，林昱珉直言一直都有收到中華隊的徵詢，參賽意願也很強烈，目前依照身體狀況調整，屆時將由球團做參賽回覆。林昱珉去年在世界12強賽披上中華隊戰袍，預賽對韓國繳出4.2局失2分的好投，替中華隊搶下首勝，冠軍賽對上日本，林昱珉再度演出4局無失分精彩表現，替中華隊打下隊史首座一級國際賽冠軍。距離明年經典賽開賽倒數3個月，中華隊日前僅宣布43人名單定案，不過未公布人選，林昱珉今日在訓練營被問到經典賽一事，他透露一直都有收到中華隊的徵詢，且參賽意願一直很強烈，「經典賽可以說是等同於奧運等級的比賽，我有很強的意願（參賽）。」不過林昱珉也說，距離經典賽開賽還有3個月，目前仍依照自身的身體狀況做調整，「跟球團溝通，可能到最接近的時間，以球團來做回覆。」由於經典賽與大聯盟春訓時程重疊度高，讓不少選手打退堂鼓，但林昱珉卻有不同看法，「我覺得要上大聯盟不是只有春訓這個時間，賽季中也很重要。（春訓）我們回去也有表現的機會，可以讓球團去發現要增強哪方面，讓他們發現我們的不一樣。」林昱珉認為，經典賽也是很好的發揮舞台，「假如有打經典賽，也是很好的範例，如果有好表現，代表我們可以在高強度的比賽下有優質表現，所以我覺得這些都是可以成為上去大聯盟很重要的一步。」