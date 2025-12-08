我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《等待京道》朴敘俊和元志安（右）在劇中發展速度飛快，引起網友熱議。（圖／Hami Video）

《等待京道》故事介紹 朴敘俊演娛樂記者、重逢前女友元志安

朴敘俊、元志安相差11歲 首度合作默契十足

「浪漫喜劇王子」朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的年末壓軸韓劇《等待京道》上週末正式開播，劇情講述一對在20歲、28歲兩度相戀又分手的戀人，再次相遇後情感全面復燃，首播打破韓劇8集定律（第8集才會接吻）直接擁吻，甜度瞬間突破天際，登上Hami Video戲劇冠軍寶座，好評不斷。《等待京道》首集節奏飛快，元志安先含淚告白「我好喜歡你」，朴敘俊深情回應：「我加入話劇社，就是因為妳坐在攤位長椅上。」兩人隨即深吻，畫面唯美、心動拉滿，讓網友秒淪陷：「這化學反應太瘋了」、「朴敘俊的浪漫喜劇就是值得等待」、「女主角真的好美，這次選角真的神！」《等待京道》講述朴敘俊飾演的報社娛樂組次長李京道，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友徐智友（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，18年後再次被命運逼得重新面對彼此。朴敘俊飾演的李京道，是再普通不過的上班族記者，面對愛情卻真誠到讓人心動。他形容角色：「細膩、溫柔、有同理心，但也有主見。」元志安飾演的徐智友則反差爆棚，明明是財閥千金，卻敢愛敢說、行動力100%。第一集就猛灌京道酒，喝到深夜更直接問他「要不要一起睡？」在操場對躺時更大膽突破尺度問：「笨蛋，不是說睡覺，是嘿咻！」讓朴敘俊當場嚇到眼睛睜大。兩人反差魅力強烈，也讓觀眾狂敲碗後續更多火花。在劇中挑戰20歲、28歲、38歲三種人生階段，朴敘俊透露原本劇組打算找年輕演員演20歲版本，但他主動提出想親自詮釋：「20歲那段人生其實是我親身經歷過、感受非常深的時期，我希望從20歲一路完整演下去。」劇組最終也調整劇本，讓他親自呈現角色的成長線。他笑說：「外型壓力真的很大啦！但情感面我很有把握，觀眾一定能相信『真的有這樣的人存在』。」現實中，朴敘俊（37歲）、元志安（26歲）相差11歲，朴敘俊坦言開拍前確實感到壓力：「外型看起來差很多，見面前其實蠻擔心的。」但真正碰面後完全改觀：「志安非常成熟，不知道經歷了什麼，但給人一種很有經驗、成熟老練的感覺，讓我放鬆不少。我也很努力管理外型，希望能把距離拉回一點。」元志安則直言完全不覺得有落差，反而從前輩身上獲得巨大幫助：「我還沒邁入30歲，戲裡要跨越20到30歲人生不同階段很苦惱，但只要跟著前輩節奏，就能找到角色的狀態。」