我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨針對台北市艱困選區將進行徵召，《TVBS》今（8）日公布最新民調，結果顯示立委王世堅仍是綠營最強，為以55％：31％落後，但已是差距最小，而吳怡農則落後37％，此外有35％民眾認為輝達落腳台北為市府功勞。對此吳怡農表示，這顯示台北儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，此外輝達本來就鎖定落腳台北，「那還把它列為政績，是不是太不認真了？」對於民調落後蔣萬安37％，吳怡農表示，從這些數據看得出來，台北有很多的優勢。儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，可是台北應該要更積極。吳怡農也認為，現在去搶輝達的功勞，沒有意義，因為如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇了台北，那麼不管是地方還是中央促成，都應該給予肯定，可是如果這是輝達本來就要做的事，「那還把它列為政績，是不是太不認真了？」吳怡農也提及蔣萬安評論小紅書一事，更凸顯蔣萬安保守性格，小紅書拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶。而身為首都市長，應該告訴大家，如果不同意政府的做法，認為應該怎麼做，才能更有效地保護市民？這是他想知道的。