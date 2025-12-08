我是廣告 請繼續往下閱讀

▲棒棒堂今年得金鐘獎實境節目主持人獎，小煜當時在台上爆哭，罕見提及兒子，也淚謝老婆。（圖／三立電視）

棒棒堂成員小煜（楊奇煜）今（8）日無預警在IG宣布結束5年婚姻，透露與老婆言言已於今年9月簽字離婚，表示未來仍會以家人的形式繼續支持彼此。消息一出震驚粉絲，尤其回顧今年10月17日金鐘獎頒獎典禮，小煜還在台上談及4歲特殊兒時聲淚俱下、感謝老婆支持，沒想到當時就已經婚變。今年金鐘獎節目類頒獎典禮，《來吧！哪裡怕》由敖犬、威廉、小煜、阿緯、小杰、王子與主持人朵拉Dora拿下實境節目主持人獎，眾人一起重現棒棒堂時期的情誼。當晚小煜在台上情緒激動，將話語送給大兒子：「你以後可能會遇到困難、會遇到批評，但絕對不要放棄自己，爸爸會陪著你一起長大。」一旁的主持人唐從聖也感嘆：「看著他照顧特殊兒，真的特別感動。」不只如此，當時小煜也感謝太太一路相伴，「老婆真的很辛苦，我們兩個都很累，但看到孩子笑、看到他玩，就覺得原來這就是幸福。」後續受訪也提到老婆：「太太看到我講那段，也哭得很感動。」也堅定表示：「往前看就好，這是我們一家人的力量。」事實上，小煜4歲大兒子Mujo「比較特殊」，目前正接受早療課程，包括心理治療、音樂治療與職能訓練等，每一堂課程都必須按時參與。這幾年小煜幾乎與太太全程親力親為，生活作息、工作安排全以孩子需求優先，「小朋友的早療課程都要上，我的工作都是依照孩子的課表安排。」如今5年婚姻破裂收場，小煜也發聲曝光現在狀態，「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。」同時也透露，目前兩人的心力都投注在孩子身上，關於家人的問題不再多做回應。