中華郵政表示，從2026年起，貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封將調漲5元，漲幅約25％到50％！此次調漲主要是因應原物料及人事成本上升，另外，郵局指出，目前其他郵資沒有調整計劃。
受到紙張印刷等原物料及基本工資上漲影響，中華郵政決定明年（2026年）開始，調整貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封售價，漲幅約在漲幅約25％到50％。
郵局調漲品項及價格一覽
📌貼票卡：原價每張10元，調整為每張15元。
📌護票卡：原價每張10元，調整為每張15元。
📌活頁集郵卡含護卡套：原價每張單面10元、雙面20元，調整為單面15元、雙面25元。
📌預銷首日戳封：原售價為貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。
根據中華郵政統計，貼票卡1年約推出18款，每款銷售450個；護票卡1年約有18到20款，每款銷售約8000個；活頁集郵卡1年約18款，每款銷售約2800個；預銷首日戳封1年約有25至27款，每款銷售約4900個。
貼票卡、護票卡、首日封是什麼？
每套新郵票在發行的時候，都會印行護票卡、貼票卡，護票卡是內面貼有透明護郵膠膜的插票卡片，內面上光；而貼票卡則是不上光，以利蓋郵戳。首日封則是配合新郵發行而特製的信封，正面有符合新郵意涵之圖案及文字，可用來黏貼新郵票、加蓋首日郵戳，具有查考郵票發行日期資料的功能，也是常見的集郵品。
郵資會漲嗎？郵局：暫時不會
另外，消費者也關心郵件及包裹等郵資是否會跟著漲價？中華郵政表示，目前沒有調整郵資的規劃，後續會再對各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營的目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩、品質穩定的郵政服務。
資料來源：中華郵政
