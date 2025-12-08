我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜（右）在和言言（左）生第一胎時，就時常因育兒問題出現摩擦。（圖／小煜 IG @yangchiyu）

男星楊奇煜（小煜）從節目《模范棒棒堂》出道，跨足歌手、演員、主持工作多年，憑《來吧！哪裡怕》在今年金鐘獎奪下「實境節目主持人獎」，看似家庭、事業雙贏。未料今（8）日卻宣布與護理師老婆言言在今年9月已經簽字離婚。事實上，小煜過去曾在節目上坦承兩人曾為育兒吵架吵到差點離婚，還曾讓言言氣到離家出走。小煜曾在節目上坦言，兩人的婚姻生活時常出現摩擦，自曝夫妻某次吵架，老婆一氣之下離家出走、回娘家住了一晚才回家。接著兩人生下第一胎，同樣吵架吵沒完，連誰要去後車廂拿嬰兒推車就吵到差點離婚，「我們當時都有點產後憂鬱，脾氣都超大，開始互飆互罵。」不過後來小煜和言言一起上課，學習如何分工、如何當更好的父母，才逐漸找到相處方法，小煜去年7月更以言言當創作靈感推出專輯，同時也大讚老婆在自己籌備期間獨自照顧小孩，讓他感動表示：「我現在就是收工後馬上回家，讓她安心，告訴她我在。」如今兩人宣布和平離婚，楊奇煜表示，9月已完成相關程序，外界之所以毫不知情，是因為雙方希望以最平靜的方式處理，同時他也強調：「未來會持續以家人的身分互相支持，只是換一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」據了解，目前言言已搬離家中，但仍會經常回家照顧孩子，親子互動保持如常。離婚消息曝光後，粉絲雖感惋惜，但多給予祝福。但如今婚姻畫下句點，讓外界也好奇兩人如何維持分手後的相處模式。楊奇煜對此僅表態希望外界給予空間，不要過度揣測，「我們會繼續共同照顧孩子，陪他長大。」表示與前妻兩人仍以家庭為核心，只是在陪伴與生活方式上重新調整方向。