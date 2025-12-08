我是廣告 請繼續往下閱讀

在市場預期美國聯準會（Fed）12月將再降息之下，台股終場大漲322.89點，收在最高點28303.78點，加上美元走弱，新台幣兌美元今（8）日盤中也一度強升1.6角，升破31.1元，來到31.098元，但之後逢低承接美元買盤進場，新台幣升幅收斂，終場收在32.202元、升值5.6分作收，台北外匯經紀公司成交量10.71億美元。美元指數走弱，再下探98.79，亞洲主要貨幣日圓一度升至154.88兌1美元，之後拉回至155.36附近，而韓元兌美元則走揚，一度來到1465.5附近；離岸人民幣兌美元也升值來到7.0634，目前在7.0681盤整。至於新台幣兌美元今日以31.26元、貶值0.2分開出後，由於美元走弱，加上台股走揚之下，新台幣也翻升，並接連升破31.2元及31.1元，一度衝上31.098元，強升1.6角。不過，隨後逢低承接美元買盤進場，新台幣拉回至31.1元價位盤整，終場升幅更進一步收斂，最後收在31.202元，升值5.6分。匯銀人士指出，隨著美國降息預期升溫，美元指數也承壓，亞洲主要貨幣短期盤整偏升，但預料央行也不樂見新台幣波動幅度過大。根據央行統計，以今日台北外匯市場下午4點收盤價來看，美元指數單日跌0.02%，歐元貶0.03%，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中新台幣升0.18%，韓元升0.16%，人民幣升0.01%，日圓貶0.46%，新加坡幣貶0.05%。