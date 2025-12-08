中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，台灣時間周二（12月9日）清晨開始，新一波地球磁場擾動將明顯增強，並持續影響約39小時，強度達中度，目前已發布「太空天氣警示訊息」，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
氣象署太空天氣作業辦公室指出，受到太陽表面活躍區在12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件，預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
地球磁暴是什麼？有什麼影響？
太空天氣作業辦公室說明，地磁擾動影響期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，「極光活動最低可發生在磁緯50度的地區」。電力系統部分的保護裝置可能出現假警報，需要進行電壓修正，人造衛星部份裝置可能有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明也提到，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
睽違10年最大太陽黑子群來了！恐誘發地磁風暴影響地球通訊
台北天文館日前也表明，12月2日時就捕捉過巨大的太陽黑子群影像，編號 AR 4294-96 黑子群組成的黑子集團，是十年來出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，其中至少五個黑子的面積比地球更大。目前這個龐大黑子群正隨著太陽自轉逐漸朝向地球一面，未來一、兩周內均可觀察。
天文學家預測，隨著黑子群持續發展並逐漸面向地球，還可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴。屆時中高緯度地區將能欣賞到絢爛極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也可能受到影響，不過這些異常現象通常短暫且可控，一般民眾無須恐慌。
資料來源：中央氣象署、台北市立天文館
