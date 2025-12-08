我是廣告 請繼續往下閱讀

表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極；而賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學，不過未正面回應是否要退選。對此，律師林智群強調，一切以學校調查報告為準，並質疑「這年頭又不是先講先贏」。林智群指出，賴瑞隆兒子涉入霸凌案一事，看起來就是足球課產生的衝突，小一、小二生基本上都是小磨擦，會嚴重到霸凌的真的不多。以他處理過幾件校園霸凌案件的經驗，哪個家長對外放話，他都不相信，一切以學校調查報告為準，包括雙方說法，也會找老師及其他同學確認，並做成書面。「這年頭又不是先講先贏，難道對方家長是政治人物要選舉，你講什麼，對方就要吞嗎」？網友也紛紛留言表示「八歲孩童若有不當行為趕快導正回來即可！無限上崗到一看就是政治操弄了」、「藍白很愛拿人家小孩來當政治操作的手段相當噁心」、「8歲小孩也能扯進來做政治操作 這些人真可恥」、「我差點忘了這幾天藍白到處貼文霸凌八歲的小孩，立法院超多人該退出政壇吧！一天到晚在打人，不是嗎？」、「看看這些霸凌8歲小孩的網路鄉民們，比8歲欺負8歲的小孩更值得檢討」。事後，雙方家長已見面，女童母親再次強調，非常敬佩賴瑞隆的負責任與擔當，她與先生都感受到賴瑞隆的善意，她們本身的初衷也是希望這次的傷害得到一個抱歉，既然賴瑞隆都安排好了，就照既定的安排去執行；至於後續法律的部分，女童母親表示，她們會去解除，其餘的流程就交由學校去完成，感謝賴瑞隆願意用這樣快速的時間來處理問題。