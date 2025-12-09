我是廣告 請繼續往下閱讀

王品集團日公布11月自結合併營收為新台幣20.1億元，創同期新高，年增11.11%。台灣事業群營收達16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%。大陸事業群營收3.6億元，年增10.83%。累計2025年1-11月兩岸自結合併營收達到212.5億元，連續第三年突破200億元大關，年增5.22%。台灣事業群累計1-11月營收為174.5億元，年增7.33%。政府普發萬元帶動國人消費熱潮，挹注王品旗下多品牌餐廳成長，「肉次方」、「和牛涮」、「青花驕」及「夏慕尼」4大品牌共誕生8家千萬大店，其中，「肉次方」高雄夢時代店開幕首月業績就突破千萬，表現亮眼。冬季進入吃鍋旺季，同步推升火鍋品牌「青花驕」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「12mini」與零售品牌「王品嚴選」火鍋湯底、冷凍丸餃等商品銷售業績，使台灣事業群11月營收達16.5億元，年增11.18%，再次創下同期新高紀錄。歲末年終，逐步邁進聚餐旺季，王品持續展店，「石二鍋」南崁特力家居店於12/4開幕，接下來將有「青花驕」台北新光A11店、「和牛涮」新店民權店、仁德家樂福店與「聚日式鍋物」員林中山店陸續開幕，滿足國人吃鍋需求。展望2026年，集團樂觀看待餐飲市場，兩岸都將增開新店，其中台灣確定徵才超過1200人，繼續站穩餐飲龍頭的市場影響力。