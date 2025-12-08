我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨立委麥玉珍今天考察地方建設，和台中市議員江和樹同框。（圖／翻攝麥玉珍臉書，2025.12.08）

民眾黨立委麥玉珍日前喊著要選台中市長，被市議員江和樹喊「麥安捏亂」、「不是要選菜市場的市長」。兩人今天罕見同框，勘查地方建設後還各自發臉書，支持者卻是兩樣情！網友在麥玉珍臉書喊著「支持麥市長」！換成江和樹臉書，卻問「她真的來台中亂了啊？」傳聞麥玉珍可能改選台中市議員，但截至目前為止，未見她積極拜票跑行程。麥玉珍10天前受訪時突然爆出「有機會就參選台中市長」的說法，遭江和樹喊話「麥安捏亂」、「不是選菜市場的市長」，3日兩人在中央黨部相遇。傳聞當天麥玉珍即向黨主席黃國昌表示「我沒有要選」，並應允不再談及此事，但5日她又在臉書分享《壹蘋新聞網》做的網路民調，顯示她有20.6%支持度，麥玉珍表示自己「驚訝又感動」。今（8）日麥玉珍隨著立法院內政委員會到中部考察，上午2度與江和樹同框。麥玉珍在粉絲頁發文，表示到霧峰考察時，為江和樹爭取公墓轉型綠美化工程，市府將沉靜之地變成有生命力的公園，她看到中央與地方團隊的努力與默契，「麥麥很感動」。接下來交由江和樹與市府溝通細節，讓市民在霧峰能擁有符合理想的「日常公園」。江和樹也發了文，說的卻是與麥玉珍考察大里區立元路路面及人行道改善經費，內政部次長允諾與麥玉珍全力支持預算，提供更安全舒適的人行道給居民使用。相比地方建設，網友更關心麥玉珍的未來，不斷有網友留言「支持參選台中市長」、「台中唯一支持麥玉珍」，還有人嗆「江和樹算哪根蔥？」換到江和樹的粉絲頁，有人酸「跟菜市場市長同框了」，還有人跳出來當和事佬，說「兩個都心直口快不要吵架」。先前傳聞麥玉珍可能在台中市潭雅神區參選市議員，但市黨部主委陳清龍不鬆口，僅表示立委層級的去向由中央主導。地方議員也表示，除了新住民活動和一些大型活動現場，少見麥玉珍出現，感覺參選這事仍在「只聞樓梯響」階段。