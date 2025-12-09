中央氣象署表示，今（9）日基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨機率高，周三至周五（12月10日至12月12日）氣溫最暖，周六至下周一（12月13日至12月15日）有機會達到冷氣團等級，早晚低溫只剩10度；降雨則是今天、周六較為明顯，北台灣、宜蘭要注意局部大雨。
今天的天氣：北台灣濕冷 大台北、宜蘭有大雨
12月9日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。
氣溫方面，北台灣及宜蘭整天偏涼，其它地區早晚較涼，台灣各地低溫16至20度，高溫在北部、東半部22至26度，中南部28度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月10日明天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大、水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，各地低溫16至20度，高溫在西半部27至29度，東半部25至26度。
一周天氣：入冬首波冷氣團來襲 氣溫最冷降到10度
氣象署提及，周四、周五雖然有另一波東北季風，但強度不強，因此這三天氣溫類似，西半部高溫都有26至28度，低溫則維持在17至19度，早晚溫差較大。
下波更顯著的降溫，會在周六下半天，強冷空氣南下襲台，強度不排除達到「大陸冷氣團」等級。
氣象署提醒，周六白天北台灣23至24度，周日白天剩下18至19度，中南部也從26至28度，下滑到20至24度。最冷的時段會落在「周日晚上至下周一清晨」，預報上中部以北、花蓮只有13至15度，中南部、台東15至17度，由於環境轉乾，「輻射冷卻」效應會更明顯，所以在竹苗或中南部空曠地區，預報已經出現10至11度的極端低溫；下周二（12月16日）冷空氣減弱，各地氣溫才會逐步回暖。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月9日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。
氣溫方面，北台灣及宜蘭整天偏涼，其它地區早晚較涼，台灣各地低溫16至20度，高溫在北部、東半部22至26度，中南部28度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月10日明天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大、水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，各地低溫16至20度，高溫在西半部27至29度，東半部25至26度。
氣象署提及，周四、周五雖然有另一波東北季風，但強度不強，因此這三天氣溫類似，西半部高溫都有26至28度，低溫則維持在17至19度，早晚溫差較大。
下波更顯著的降溫，會在周六下半天，強冷空氣南下襲台，強度不排除達到「大陸冷氣團」等級。
氣象署提醒，周六白天北台灣23至24度，周日白天剩下18至19度，中南部也從26至28度，下滑到20至24度。最冷的時段會落在「周日晚上至下周一清晨」，預報上中部以北、花蓮只有13至15度，中南部、台東15至17度，由於環境轉乾，「輻射冷卻」效應會更明顯，所以在竹苗或中南部空曠地區，預報已經出現10至11度的極端低溫；下周二（12月16日）冷空氣減弱，各地氣溫才會逐步回暖。