政府為推動再生能源占比，以實際能源轉型目標，積極建置太陽能光電！前總統蔡英文7日晚間發文，再度談起能源轉型議題，呼籲對光電弊案不分藍綠、強力肅貪。「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」近期因弊案和修法引發爭議的光電發展，蔡英文強調，光電發展遇上亂流，絕不能因此停止能源轉型的腳步。他呼籲應跨越黨派肅貪，並警告若因少數個案而污名化光電產業，將會傷害台灣共同的經濟利益。蔡英文提到，發展綠能是台灣跨越黨派的共識，三個主要政黨都曾提出2030年再生能源發電佔比要達到30%的目標。即使立法院近期通過修法讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上弊案衝擊，也不能因此停止。為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，主張光電政策的修正需要邁向「2.0再進化」。蔡英文提出4大重點方向，重新贏回社會信任，包括改善空間治理，確保土地利用的合理性。重構利益分配，讓綠能發展的果實能公平分享。促進公民參與，讓社會大眾能更積極參與決策。帶動地方發展，讓綠能成為地方經濟成長的動力。蔡英文表示，唯有透過政策優化與執行面改革，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。