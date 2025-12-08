新北住都中心表示，今年最後一波社宅申請將在12月23日開放！本次共釋出7處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」、第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅（B區）」，合計508戶。本次針對育兒家庭推出增加中籤機會，育有未成年子女1名加1支籤、2名加2支籤、3名以上加3支籤，除搭配既有優先戶10%的育兒家庭保障戶數，更加倍育兒家庭的中籤率、減輕租屋與育兒壓力。
新北住都中心表示，除了泰山中山青年社會住宅、三峽國光二期青年社會住宅（B區）之外，新店央北、新莊新豐、五股成州、板橋府中、板橋民權等5處社宅也開放遞補名單申請，提供套房、一房、二房及三房多種房型，滿足家庭多元居住需求。
泰山中山青年社會住宅基本資料
泰山中山青年社宅鄰近新莊丹鳳生活圈，附近有學校、公園、賣場及公車站等，生活機能豐富。位於捷運中和新蘆線丹鳳站及機場捷運線泰山貴和站之間，交通往來雙北市之間十分便利。
基地位置：新北市泰山區明志路三段（地號：中山段1035-3號）。
建築規劃：地上15層，地下3層。
社宅戶數：210戶。
格局規劃：一房、二房、三房。
租金規劃：套房5300元到1萬5800元；二房9300元到2萬3800元；三房1萬2500元到2萬7400元。
介紹網址：https://www.nthurc.org.tw/social-housing/cases/39#tab1
三峽國光二期青年社宅（B區）基本資料
三峽國光二期青年社宅（B區）位於北大國小及龍埔公園的東西兩側，共2棟建物，鄰近三峽老街、台北大學商圈，採買便利、餐飲機能完整。多線公車可銜接捷運永寧站，115年三鶯線通車後交通更臻便利。
基地位置：新北市三峽區國光街58號附近。
建築規劃：地上14層，地下2層。
社宅戶數：921戶。
格局規劃：套房、二房、三房。
租金規劃：套房4100元到1萬1500元；二房8000元到2萬100元；三房1萬1100元到2萬8200元。
介紹網址：https://www.nthurc.org.tw/social-housing/cases/37
新措施照顧育兒家庭、原民長者
新北住都中心副執行長林士森表示，新北市持續以多元方式取得社會住宅房源，並以「只租不售」為政策方向，提供市民穩定且可負擔的居住選擇，期盼協助更多市民安心居住，並提升城市整體居住品質。
本次社宅招租，新北市推出「育有子女一般戶加籤措施」，育兒家庭育有未成年子女1名加1支籤、2名加2支籤、3名以上加3支籤，並搭配優先戶10%的育兒家庭保障戶數，增加育兒家庭的中籤率、減輕租屋與育兒壓力。同時，市府也更加照顧原住民族長者，此次招租將原住民55歲長者納入評點加分，使制度與原民福利措施接軌，提供更完善的居住支持。
2025年最後一波社宅申請資訊
申請條件
1、年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅。
2、家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元。
申請期限：自114年12月23日起至115年1月22日止。
線上申請網址：114年12月23日上午9時開放。
現場收件地址：土城員和青年社會住宅管理中心（新北市土城區莊園街155-1號）、三重溪北收件處（新北市三重區三和路二段152號1樓）。115年1月10日、115年1月17日周六加開收件。
電腦抽籤時間：預訂於115年4月21日。
更多詳細資訊歡迎至新北住都中心官網（https://www.nthurc.org.tw/）查閱及下載申請文件，或洽詢服務專線將有專人說明與協助。申租服務專線02-2671-0622、02-2967-2948。
資料來源：新北住都中心
