▲李燕最近在照顧生病的爸爸。（圖／翻攝自IG@athena.1120）

44歲李燕昨（8）日宣布加盟齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌的師妹，這幾年她努力經營自創保養品牌，現在公司穩定營運，年營業額都破億，也想回歸拍戲，只是最近正在照顧父親，爸爸因鉀離子過高昏迷3天，當時她正在郵輪上旅遊，收到病危通知急到哭了，還好現在已經無大礙。李燕爸爸心臟有裝支架，這次因為藥物使用太多引發腎衰竭，經過一週搶救，目前已經拔管，指數也恢復正常，再過兩天就能出院，李燕回想當時她正在郵輪旅遊，收到爸爸病危通知急到哭出來，一下船就直奔彰化。事實上，李燕的父母在她小時候就離異，和爸爸多年未聯絡，這幾年才有比較多互動，也是經此一遭，父女之間的關係也變得更緊密，現在李燕有空就會到彰化照顧爸爸。李燕成立保養品品牌已經7年，年營業額都破億，今年雙11業績更是創新高，也因為公司逐漸穩定，她也開始想回歸拍戲，笑說每天在家跟老公對看也不是辦法，不過許久未面對媒體，她難掩緊張，直呼演什麼角色都行，也不排斥回歸八點檔，看到公司的師姐都發展得這麼好，她也對未來有很高的期待。