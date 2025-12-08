我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市立聯合醫院婦幼院區啟動全臺首創的母乳庫冷鏈運送計畫，將母乳庫過去受限的定點服務擴增至多家小型發送站。全新打造的婦幼院區母乳庫，除了硬體設備的更新，更引入智慧化冷凍庫存管理系統，藉由即時、透明與準確化的庫存資訊，提升母乳庫存的效率並降低取用的錯誤。現階段以低溫配送至多家小型發送站，且已規劃結合具規模的冷鏈物流配送，將朝著宅配—直接送抵有母乳需求的家戶目標邁進。此創新模式結合智慧科技與母嬰友善理念，為母乳哺育提供更便利、安全的支持服務，開啟臺灣母乳照護的新篇章。臺北市立聯合醫院婦幼院區多年來致力推動「婦女與兒童友善環境」，提供從備孕、產檢、生產到產後照護的一站式母嬰支持服務。院內的「母乳庫」已成立滿二十年，是亞洲第一座公益母乳庫，至今已協助超過 6,000位愛心媽媽捐乳、處理77,223公升母乳，嘉惠6,300多名早產兒與病嬰，並三度榮獲SNQ國家品質標章，成為全國母乳公益的典範。為使母乳庫持續優化，院方啟動整建升級工程，引進智慧化監測與自動化管理系統，確保母乳安全與品質。為進一步提升母乳可近性，婦幼院區擴增多家小型發送站，讓母乳庫服務拓展延伸至每一個需要的家庭。婦幼院區表示，母乳是最天然的嬰兒營養來源，但對許多需要母乳支持的家庭而言，過去往返少數指定醫院領取母乳往往造成時間與交通的壓力。第一階段是擴充小型發送站接收點，讓有需要的新生兒一出生就有機會在醫院獲得母乳，第二階段則是規劃冷凍母乳以冷鏈物流的配送方式送抵更多的發送站，甚至是住家，讓母乳的取得可以像醫療服務一樣，安全又即時，讓母愛不中斷，便利又安心。此試辦將優先以北區為首波試行區域，由婦幼院區母乳庫委託合作的低溫配送公司，確保母乳在符合食品安全規範的條件下運送。包裝上設有QR Code，收件者可即時掃碼回饋，院方據此持續優化流程與服務品質。北區的試辦計畫順利成熟後，預計半年後即可推展至全臺及離島地區。婦幼院區母乳庫團隊指出，全程冷凍控溫可維持母乳中營養及免疫因子穩定，確保捐乳品質。目前，需要的家庭可自行前往婦幼院區母乳庫領取，同時正在規劃「低溫宅配到家」，讓母乳哺育更便利，也象徵婦幼院區邁向智慧醫療與全面家庭支持的新階段。婦幼院區強調，聯醫打造智能化母乳庫與冷鏈運送新服務不僅能提升服務品質與家庭滿意度，更能落實世界衛生組織（WHO）與國民健康署推動的母乳哺育政策，為打造母嬰友善城市樹立新里程碑。此創新服務模式兼具醫療專業、科技創新與人文溫度，期望讓更多家庭感受臺北城市的溫暖與市立聯合醫院醫療的用心。