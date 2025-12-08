我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》戲路再次突破，擺脫年輕時的帥哥形象，風光入圍金球獎影帝。（圖／華納兄弟提供）

▲提摩西夏勒梅又入圍金球獎影帝，再度得到進軍奧斯卡大獎的機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣締造驚人賣座佳績，也入圍本屆金球獎最佳動畫片。（圖／摘自IMDb）

第83屆金球獎入圍名單揭曉，近日接連獲得美國重量級影評人協會肯定的《一戰再戰》，拿下最佳音樂或喜劇類影片、最佳導演等9項大獎，成為電影類最大贏家，該片男主角李奧納多狄卡皮歐也獲提名，對手包括《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，以及《徵人啟弒》的韓國影帝李炳憲，李炳憲寫下金球獎難得的風光紀錄。不過代表台灣角逐最佳非英語影片的《左撇子女孩》，可惜未能入圍。本屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間明（2026）年的1月12日上午舉行，今年音樂或喜劇類、戲劇類的影帝入圍者還是不脫金球獎過往喜愛大牌的傾向，李奧納多與「甜茶」之外，喬治克隆尼、巨石強森、麥可B.喬丹等都榜上有名，影后方面，兩個類別入圍者中則有艾瑪史東、珍妮佛勞倫斯、茱莉亞羅勃茲等天后，勢必有番激戰。李炳憲之前以《徵人啟弒》在自家韓國的青龍獎上，意外敗給《哈爾濱》玄彬，卻打進更受國際關注的金球獎入圍名單，進軍奧斯卡不是空想。他和該片導演朴贊郁被戲稱這陣子「駐紮」在好萊塢，各大影界活動都出席，努力造勢，果然為自己爭取到了金球獎的關注。金球獎電影類的最佳男主角入圍名單幾乎沒出現過韓國男星的名字，他成為韓國影壇第一人，地位更加不凡。至於戲劇類影片方面，分別來自伊朗、挪威、巴西的《只是一場意外》、《情感的價值》、《這不只是個間諜故事》都殺進入圍名單，也同時獲得最佳非英語影片提名，兩個大獎都有分角逐，威力十足，將有激烈的競爭。代表台灣的《左撇子女孩》在歐美評價不錯，又因為美國賣給Netflix，得到不錯的宣傳資源，可惜沒能入圍，奧斯卡造勢要再加把勁。在最佳動畫片方面，金球獎入圍名單開出讓日本動漫迷會很興奮的結果—《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》得到提名，哈韓族則會為《Kpop 獵魔女團》入圍而開心，該片的超級夯曲〈Golden〉也提名了最佳原創歌曲。迪士尼《動物方城市2》、皮克斯《地球特派員》也都得到提名，影評突出的《再見未來男孩》有可能以黑馬之姿竄出。《科學怪人》《哈姆奈特》《只是一場意外》《這不只是個間諜故事》《情感的價值》《罪人》《藍月終曲》《暴蜂尼亞》《橫衝直闖》《徵人啟弒》《新浪潮》《一戰再戰》《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）《科學怪人》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）《哈姆奈特》趙婷《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）《科學怪人》奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）《重擊人生》巨石強森（Dwayne Johnson）《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）《史普林斯汀：走出虛無》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《獵後真相》茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）《海妲》泰莎湯普森（Tessa Thompson）《寶貝對不起》伊娃維克多（Eva Victor）《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《影星傑凱利》喬治克隆尼（George Clooney）《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）《徵人啟弒》李炳憲《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）《The Testament of Ann Lee》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《哈姆奈特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）《影星傑凱利》亞當山德勒（Adam Sandler）《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《重擊人生》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜（Ariana Grande）《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）《再見未來男孩》《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》《地球特派員》《Kpop 獵魔女團》《小雨愛蜜莉》《動物方城市2》《哈姆奈特》《只是一場意外》《情感的價值》《一戰再戰》《橫衝直闖》《罪人》《科學怪人》《F1電影》《一戰再戰》《穿越地獄之門》《罪人》《哈姆奈特》Dream As One《阿凡達：火與燼》Golden《Kpop 獵魔女團》I Lied to You《罪人》No Place Like Home《魔法壞女巫：第二部》The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二部》Train Dreams《火車大夢》《阿凡達：火與燼》《F1電影》《Kpop 獵魔女團》《不可能的任務：最終清算》《罪人》《凶器》《魔法壞女巫：第二部》《動物方城市2》《只是一場意外》法國《徵人啟弒》南韓《這不只是個間諜故事》巴西《情感的價值》挪威《穿越地獄之門》西班牙《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞