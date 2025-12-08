我是廣告 請繼續往下閱讀

。投資人對聯準會在今年最後一次政策會上宣布降息的預期越來越高，美股8日開盤，標普500指數上漲0.1%，科技股為主的那斯達克指數上漲0.4%，道瓊工業指數下跌80點或0.2%截至美東時間上午10時15分，道瓊工業指數上漲131.78點或0.27%，標普500指數下跌8.69點或0.13%，那斯達克指數上漲16.92點或0.07%，費城半導體指數上漲75.19點或1.03%。個股部分，蘋果下跌0.3%、Alphabet下跌0.88%、Meta下跌0.85%，微軟上漲1.34%、台積電ADR上漲1.74%、輝達上漲0.5%、特斯拉下跌2.32%、甲骨文上漲1.37%、英特爾下跌1.51%。據美國財經媒體CNBC報導，投資人看好甲骨文（Oracle）本週三將公布的Q3財報，股價上漲2%；《The Information》稱博通與微軟正在商討訂製晶片設計事宜，博通股價上漲2%。在IBM宣布收購Confluent後，Confluent股價上漲29%，該交易預計在2026年中完成。受9月核心個人消費支出物價指數延遲公佈且數據弱於經濟學家預期的影響，上週五股市受到提振。這也是聯準會（FED）本週政策會議召開前，最後幾項重要的經濟數據之一。近幾週以來，投資人越來越樂觀的認為，FED將在今年最後一次會議上宣布降息，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，目前降息預估機率約為90%，遠高於一個月前不到67%。