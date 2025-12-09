我是廣告 請繼續往下閱讀

越南暗網上近期瘋傳一段涉及砍頭與煮屍的影片，影像後續外流至社群平台，引發大批網友驚恐。令人震驚的是，警方追查後鎖定的嫌犯竟是一名過去任職於市場管理單位的公務員。根據《越南新聞報》報導指出，警方3日宣布拘留57歲的段文生（Đoàn Văn Sáng），他曾任朗山省市場管理局第四分隊副隊長，因涉犯殺人罪遭正式調查。警方調查發現，案件可追溯至2020年，段文生當時透過社群平台認識31歲的阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），兩人長期以病態、扭曲的性話題互動。警方指出，2025年1月25日，段文生將阮春達約到辦公室，涉嫌在現場把他殺害，並拍下完整過程，包含砍頭、分屍、烹煮遺體等極度殘忍的畫面，之後將影片販售至暗網。犯案後，他試圖以多種方式清理現場、處理遺體，並維持日常作息不露破綻，甚至仍在社群平台上活躍。直到今年7月，相關影像在暗網大量流傳，逐漸擴散到社群平台，案件才被外界注意，但當時無法確認死者與凶手身分。大批網友隨後自發調查，於11月中旬整理出一份長達百頁的調查文件在網路廣傳，內容指向段文生為最大嫌疑人，讓案件再度升溫。警方於11月28日正式立案，翌日將段文生逮捕並以殺人罪提告。越南當局呼籲民眾勿再散布相關暴力畫面，強調轉傳者也可能觸法，將依法嚴懲。