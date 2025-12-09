我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰柬邊境衝突也迫使兩國邊境居民大規模撤離。（圖／路透社／達志影像）

泰國與柬埔寨邊境情勢急遽惡化。雙方在本月8日凌晨爆發新一輪武裝衝突，泰國軍方罕見出動F16戰鬥機空襲柬境內疑似存放重型火箭炮的軍事基地，使長年的邊境爭端再度升溫。路透社報導，泰軍掌握情資指出，柬軍可能使用中國製PHL03自行火箭炮與俄羅斯生產的BM21火箭炮，攻擊泰國境內的機場與醫院。這是泰柬邊境衝突首次牽涉到中俄武器，使局勢更形敏感。在7日短暫交火後，雙方互控對方於隔日凌晨5時起主動挑釁並使用重武器射擊。泰方證實至少1名士兵死亡、8人受傷；柬方則通報有4名平民喪生、9人受傷。衝突也迫使兩國邊境居民大規模撤離。泰國邊境4省已有超過38萬人全面疏散，柬埔寨則至少撤離1100戶家庭。《柬中時報》引述柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達表示，泰軍以坦克向柏威夏寺附近多次開火，而柬軍始終保持克制，未回擊並遵守兩國十月簽署的和平協議。《曼谷郵報》報導指出，泰軍表示柬軍最初使用輕武器攻擊，後續更向泰方住宅區發射BM21火箭炮。泰軍為自衛才派出F16進行空襲。泰國總理阿努廷強調，泰國不願見到暴力升高，但軍方會採取一切必要行動捍衛國家安全。泰國陸軍總司令猜普魯克也表態，泰方目標是削弱柬方軍力，以消除長期威脅。泰國外交部則重申，軍事行動將持續到泰國主權與領土完整獲得保障。柬埔寨方面，總理洪馬內指責泰軍使用多款武器挑釁，意圖迫使柬軍還擊以破壞和平。他呼籲國內團結一致，「為國家的利益而戰」。柬埔寨參議院主席洪森也說，柬軍必須堅守不得還擊的底線。東協輪值主席國、馬來西亞總理安華呼籲雙方保持最大克制，警告衝突若持續，將破壞兩國多年努力建立的關係。泰國媒體《Khaosod》評論指出，阿努廷日前因合艾洪災處理備受批評，此次衝突可能讓他塑造「強勢領導者」形象。評論並指出，阿努廷拒絕讓美國或馬來西亞居中協調，意味著和平協議實質上已停擺甚至失效。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員蒙特沙諾認為，柬埔寨積極改善與美國關係，泰國則態度較慢，重點在於華府是否會在這次衝突中指責其中一方。泰柬邊境長期存在領土爭議，7月曾爆發重大衝突，造成至少43人死亡、超過200人受傷。雖然兩國於10月在川普與安華見證下簽署和平協議，但在泰軍指控遭柬方地雷炸傷後，泰國已宣布暫停執行協議。