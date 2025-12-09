我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼蘇門答臘近月連續遭遇洪災與山體滑坡，多地幾乎被洪水吞沒。印尼政府表示，災後重建與復原費用估計高達51.82兆印尼盾，約為31億美元，規模龐大、亟需外界關注。《雅加達環球報》報導，印尼國家減災署統計，截至12月8日，淹水與土石流已造成961人死亡、293人失蹤、超過5000人受傷，並有約97萬5000名居民流離失所。大量道路、橋梁與基礎設施遭破壞，數百個村莊仍與外界隔絕。受損建物數量驚人，包括15萬7600間房屋、199間衛生中心、534所學校、425座宗教場所、234座政府建築與497座橋梁。印尼財政部指出，洪災可能衝擊第四季GDP，農業與基礎建設損失仍在評估中。國家減災署署長蘇哈揚托在內閣會議說，亞齊特區、北蘇門答臘與西蘇門答臘三地最需要重建經費，未來所需資金恐進一步增加。目前，亞齊特區重建需求最高，共需25.41兆印尼盾，佔整體重建費用近半；北蘇門答臘需12.88兆印尼盾，西蘇門答臘則需13.52兆印尼盾。蘇哈揚托指出，部分災情較輕的地區將啟動重建，並逐步安排災民從臨時收容中心移往政府興建的永久住宅。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）近日再次前往災區視察，表示部分地區情況仍然嚴峻，稻田、水壩和房屋受創嚴重，藥品與衣物等物資是當務之急。他強調，若地方領導人未盡責，中央將毫不猶豫撤換。例如南亞齊縣縣長米爾萬因為在災情期間離境赴沙烏地阿拉伯朝聖，遭撤除大印尼運動黨地方主席職務，並面臨內政部調查，未來可能丟官。印尼政府也下令蘇門答臘三家企業暫停營運，調查其土地開發是否加劇洪災，包括Agincourt Resources、國營種植企業Perkebunan Nusantara III與水電開發商North Sumatera Hydro Energy。印尼環境部同時調查八家企業，官員指出，初步資料顯示蘇門答臘五大流域有大規模林地被改作農田，約34萬公頃森林遭砍伐，其中上游5萬公頃土地已裸露，使土壤吸收雨水能力大幅下降，是本輪洪災影響擴大的關鍵因素之一。