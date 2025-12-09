我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝欣穎（左）和王柏傑（右）的關係剪不斷理還亂。（圖／翻攝自謝欣穎 臉書）

王柏傑和謝欣穎分手將近半年，近來傳出復合，剛分手時王柏傑正好在澎湖拍台版《我們的藍調時光》，時常鬱鬱寡歡，沒想到2日在殺青酒會上，滿場開心敬酒，被問到是否和謝欣穎復合？他只露出微笑沒有作答，也給人無盡猜想。還有說法是王柏傑年初就和謝欣穎求婚，只是期間有許多爭吵，謝欣穎後來決定退婚。不過王柏傑經紀人則回應，目前他的感情狀態是「一片空白」。王柏傑和謝欣穎交往4年情變頻傳，後來謝欣穎在某場記者會上直接說兩人「沒有聯絡了」，才公開分手一事，而最近再被問到，謝欣穎則改口偶爾有聯絡，看似感情有轉圜的餘地。根據《鏡週刊》報導，王柏傑剛分手時正好在澎湖拍台版《我們的藍調時光》，和當時的鬱鬱寡歡相比，2日劇組舉辦殺青酒會時，他開心滿場跑的模樣，似乎戀情有了新發展，友人問他是否和謝欣穎復合？王柏傑只露出一抹微笑，沒正面否認。事實上，王柏傑和謝欣穎因拍攝《華燈初上》結緣，當時正在疫情間，每天膩在一起，戀情升溫得很快，外傳王柏傑早已認定謝欣穎，年初就和她求婚，但後來兩人工作繁忙，婚事就遭到擱置，期間小爭吵不斷，讓謝欣穎決定還是先分開，王柏傑一度無力挽回。對此王柏傑透過經紀人回應，「謝謝大家對柏傑的關心，剛拍完我們的藍調，正在休息和準備下一部電影的前製，感情一片空白，沒事就宅在家。」