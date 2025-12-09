我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立威廉罹癌消息震驚粉絲。（圖／翻攝自IG@leonjaywilliams）

49歲新加坡男星立威廉過去曾演過《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅，2014年和圈外女友結婚後，育有女兒Harper，淡出螢光幕的他，近來爆出罹患甲狀腺癌二期，已經動過2次手術切除腫瘤，半年就花了400萬元醫藥費。立威廉淡出圈子後將生活重心回歸家庭，根據《聯合報》報導，立威廉竟爆出罹患甲狀腺癌二期，看到檢查報告覺得天要塌了，擔心無法看到女兒長大，9月進行2次手術，取出3公分和1.1公分的腫瘤，目前需要追蹤、治療。立威廉擔心影響到家人，還搬出來自己獨居，半年醫藥費就花了400萬元，不過他也保持積極樂觀的態度面對病情，該治療就治療。立威廉是新加坡人，爺爺是英國人，奶奶則是德國與日本混血，身為四國混血兒，立威廉亮眼的外型受到不小關注，2000年參加男模選拔大賽獲得總冠軍，2004年跨足演藝工作，與王心凌、明道合作《天國的嫁衣》就演男主角陸子皓，人氣水漲船高。