氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（9）日北部、東半部仍受低層雲系與季風影響，上半天雨勢明顯、下半天才會逐漸緩和；北台灣偏涼、中南部白天舒適；週三、週四天氣好轉、各地晴多雲，週五迎風面水氣略增。週六開始冷空氣南下，週日到下週二將出現今年首波「大陸冷氣團」等級低溫，本島平地將挑戰10度以下低溫。
北台灣今降雨明顯！明起天氣好轉、週四迎風面水氣增
吳德榮指出，昨日全台氣溫回升，今日清晨雖續升，但中南部仍受輻射冷卻影響出現低溫。根據今晨5時02分觀測，各地平地最低溫約13至17度；今日白天北部17至23度、中部13至28度、南部13至29度、東部17至27度。
根據觀測資料顯示，北部與東半部清晨受低層雲籠罩，北部陸地與東半部海上有降水回波，北台灣降雨明顯。最新歐洲模式模擬指出，今日上半天北部與東半部仍有顯著降雨，下半天隨季風減弱，雨勢才會逐漸緩和，北台灣整天偏涼，中南部白天舒適、早晚偏涼。
天氣將在明日與週四（10、11日）明顯好轉，各地多為晴時多雲，僅東半部有局部零星飄雨機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼爽。週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側與東半部有局部短暫雨，其餘地區維持晴多雲。
冷空氣週六南下！首波「大陸冷氣團」報到：挑戰10度低溫
最新歐洲模式顯示，週六（13日）白天起冷空氣逐漸南下，北台灣與東半部雲量增多，局部短暫雨機率提高；週日至下週二（14至16日）乾冷空氣全面抵達，各地轉為晴朗、乾冷的天氣型態。
週日與下週一白天偏涼、清晨寒冷，下週二白天起冷空氣減弱、氣溫回升。其中週日晚間、下週一與週二清晨可能出現本季首波「大陸冷氣團」等級低溫，台北觀測站溫度將降至14度以下，本島平地更有機會挑戰10度低溫。不過吳德榮提醒，因預報仍在科學極限邊緣，模式將持續調整，需密切觀察變化。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
