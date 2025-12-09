我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本青森縣外海當地時間8日晚間11時15分左右發生規模7.5地震，東北町有道路塌陷，車輛陷入坑洞中。（圖／翻攝自Youtube／ANNnews）

▲日本氣象廳表示，根據資料，像這樣的情況下，未來7天內發生規模8或以上強震的可能性，從以往的「千次中才一次」升高至「百次中就有一次」。（圖／美聯社／達志影像）

日本青森縣外海8日晚間發生芮氏規模7.5（自7.6下修）強震，多地震度達到6強，當地氣象廳也立刻發佈海嘯警報。當時在青森旅遊的台灣旅客也拍下驚悚時刻，房間內劇烈搖晃，桌上東西也紛紛傾倒，甚至害怕電視掉下來，趕緊有2人趕快去扶著電視，但搖晃力度過大險些扶不住，最後索性直接先將電視放倒在地上。日本青森縣在當地時間8日深夜11時15分，發生芮氏規模7.5大地震，許多地方最大震度達到6強，陸續出現火災、停水等災情，日本氣象廳也緊急發布海嘯警報，提醒民眾隨時提高警覺，，青森縣、岩手縣部分地區觀測到震度4級。而在昨晚發生強震時，有台灣旅客正好前往青森縣遊玩，其中一組民眾正在飯店歇息，沒想到突然劇烈晃動，物品紛紛傾倒，兩名遊客下意識立刻先扶電視，結果中間一度搖到電視差點扶不住，兩人趕緊將電視搬到地面上傾倒，反應非常快，由於搖晃時間非常久，也讓台灣旅客驚恐表示「好久喔！好可怕我要吐了！怎麼那麼久啊！」另外也有不少台灣遊客在社群平台「Threads」上報平安回憶當時嚇哭表示根據《產經新聞》報導，日本氣象廳表示，根據資料，氣象廳地震火山技術調查課長原田智史強調，「最壞情況下，可能會發生與東日本大震災等級相當的強震」，呼籲民眾提高警覺，做好萬全準備。事實上，內閣府呼籲民眾立刻啟動「特別備災模式」，包括睡覺時將避難用品放在床邊、隨時攜帶緊急逃生包，以及確保即便半夜接獲海嘯警報，也能立即避難。