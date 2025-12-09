我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，其中效力洛杉磯道奇的3位日本球星是否代表日本出賽也引起矚目。日前在大谷翔平確認參賽後，近日美國棒球記者羅梅洛（Francys Romero）也爆料投手佐佐木朗希已進入日本隊的35人名單，參賽機會相當高。2025年是佐佐木朗希首個大聯盟賽季，他在剛開季狀況不佳，前8場先發防禦率高達4.72，指叉球威力與控球皆不穩，且因右肩夾擠傷勢，自5月起休兵逾4個月。9月回歸後，佐佐木轉任牛棚並在季後賽期間為道奇奪下世界大賽冠軍。而佐佐木朗希也曾於2023年代表日本爭戰WBC，當時兩場先發合計投出7.2局、11次三振、防禦率3.52，幫助日本拿下金牌。如今美國棒球記者羅梅洛再爆料佐佐木朗希參與2026經典賽的機會相當濃厚，有望繼大谷翔平後，第2位道奇日本球星加入日本隊陣中。對於大谷翔平、佐佐木朗希以及山本由伸，道奇方面對投手參與經典賽仍持審慎態度，其中總教練羅伯斯（Dave Roberts）多次表達希望球員以球隊利益為優先，並坦言：「就個人立場，我會希望他們不要參加經典賽。」他指出，大谷翔平若只以指定打擊（DH）身份出賽並無大礙，但不會允許他在正式比賽中登板；至於山本由伸與佐佐木朗西，羅伯斯認為以投手身分亮相風險更高，必須仔細評估他們的身體狀況。此外，也曾有報導指出，道奇原本有可能依據球員曾進入60天傷兵名單的規定，介入阻止佐佐木朗西代表日本出賽。然而這樣的做法恐引發日本國內反彈，並影響道奇近年在日本累積的高人氣，同時也可能影響與佐佐木朗希的關係。最終，道奇也是選擇支持球員自主決定。