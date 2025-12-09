我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將日前宣布簽下前中信兄弟外野手林書逸，但林書逸昨（8）晚在個人社群平台發出長文，向效力九年多中信兄弟球團深情道別。他在文中細數這些年來的點滴，感謝隊友、教練團、球團與球迷的支持，更透露妻子的一句「放心去打球吧」成為他迎向新挑戰的最大力量。現年32歲的林書逸，2016年以選秀第5輪加入中信兄弟，9年職棒生涯在2018年首次出賽破百；2022年更寫下生涯代表作，出賽85場敲出80支安打、打擊率2成93，並在台灣大賽有亮眼表現。然而自2023年起出賽空間逐漸受到壓縮，連續3季出賽未超過15場，今年球季結束後未列入球團保留名單。富邦悍將在第一時間展開接觸，雙方近日順利完成簽約，新球季將披上悍將戰袍，與副領隊林威助再續2022年攜手奪冠的情誼。對於離開效力九年的兄弟球團，林書逸昨晚也在個人社群發文抒發心情，回想起在中信兄弟度過的三千三百多個日子，最捨不得的是與他如家人般親近的隊友。他寫道：「我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷。」無論是場上的奔跑與拚搏，或是共同滴下的汗水，都成為他人生中最珍貴的畫面。2016年被兄弟選進職棒後，林書逸在此展開職業生涯，他特別感謝球團、教練、防護與行政團隊多年照顧，更向象迷表達深深謝意：「你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」面對今年球季結束未被列入保留名單，林書逸也感謝經紀公司在第一時間協助媒合，讓他得以安心訓練、準備下一步。他更感性提到家人，透露在面臨選擇時曾徬徨不已，是妻子溫柔而堅定的一句話「我會把家裡照顧好」給了他面對新挑戰的勇氣。他說：「家裡的兩個寶貝，就先麻煩妳了。」林書逸同時向所有曾向他提出邀約的球團致意，感謝大家的肯定。他最後將話留給下一站的富邦悍將，感謝球團的重視與信任，使他最終做出加盟決定，並承諾將全力以赴回報悍將的青睞。富邦悍將本季後積極補強，日前以7年5600萬簽下林岱安，如今再迎來林書逸加盟。球團表示補強仍持續進行，期待在新球季以更完整的陣容迎戰。