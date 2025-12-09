我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE全員身穿黑色登上香港巡迴演唱會舞台。（圖／翻攝自TWICE IG）

子瑜溫柔全中文發言 以台灣人的身份給香港滿滿力量

▲TWICE全員以最溫暖的舞台，哀悼香港大火罹難者，小老虎是因病缺席的彩瑛。（圖／翻攝自TWICE IG）

黑衣不失魅力 成員用風格延伸溫暖舞台敘事

在悲傷之後的舞台 TWICE用行動回應香港的痛

韓國超人氣女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴香港場在上週末在揭開序幕，本該是色彩繽紛、充滿節奏感的熱鬧夜晚，卻因當地日前發生嚴重火災而轉為沉靜，成員們放棄華麗舞台服，選擇一致的黑色穿搭走上舞台，以最克制也最有力量的方式向罹難者與受傷者獻上哀悼。其中台灣籍成員子瑜用流暢的中文悼念香港災民，用最溫暖的語氣向香港大火災民致哀。演唱會尚未開始前，香港ONCE（粉絲名）也高舉慰問標語，全場氣氛在歡呼與哀悼之間交錯，格外動人。子瑜走到台前，全場瞬間爆出巨量尖叫，她沒有使用韓文或英文，而是選擇以流暢的中文向災民致意：「希望大家都平安，也希望受傷的朋友能早日康復。」她語氣溫柔卻堅定，即使場內音效強烈，仍讓所有觀眾聽得清清楚楚，粉絲表示子瑜的聲音彷彿安撫了整場不安的情緒，也讓這場演出多了一份特別的意義。演唱會結束後，TWICE於官方社群貼出多張全黑團照，掀起全球粉絲熱議。照片中，成員們不約而同穿上黑色T恤、黑裙、牛仔褲等深色單品，刻意取消亮片、彩色飾品，只留下簡潔有力的視覺語彙。即便全身黑衣，TWICE仍維持頂級舞台時尚，多賢、娜璉以丹寧長褲搭配黑T呈現率性魅力；子瑜、志孝以黑色短裙搭配長靴巧妙拉出層次，既俐落又帶有成熟質感；Sana、Momo則以細節飾品悄悄點亮造型，讓黑色不再單調，而是成為具有故事性的舞台語言，讓香港粉絲直呼：「她們讓黑色變得有意義。」雖然TWICE全體造型低調，卻反而讓人更能感受到她們對城市的真誠心意，香港粉絲們紛紛在在社群留下：「她們不是來表演，而是來陪我們一起度過難關」，成為當晚最受轉發的留言之一。這場演唱會雖仍充滿舞蹈與音樂，但更多了一份沉穩的力量，TWICE並未大肆談論火災，也未宣布任何特殊環節，而是選擇用最生活化、最貼近觀眾的方式表達心意：穿黑衣、靜靜站上舞台、用真誠的語言陪伴粉絲。演出結束後，許多香港ONCE留下感動留言：「她們不是在遠方給祝福，而是站在我們面前一起面對。」這份沉默中的力量，也成為TWICE香港場最令人難忘的瞬間。