日本與中國圍繞「台灣有事」的爭端遲遲未能結束，近日還發生中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊F-15戰機的挑釁事件，中國外交部長王毅8日在北京會晤德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）時，重申台灣的地位已經被「七重鎖定」。不過，儘管祭出一連串反制，中國還是沒能讓日本首相高市早苗收回言論，對此，財經網美胡采蘋酸北京「還以為自己可以像以前那樣耍流氓」，但人家其實根本沒有要忍它。胡采蘋8日晚間在臉書粉專發文，聲稱台灣過去這些年一直忍氣吞聲，導致中共誤以為全世界都會跟台灣一樣忍讓，所以就用對台灣的方式去對待日本，沒想到人家根本不吃這套。胡采蘋直言，中國現在經濟牌都打不動了，過去也曾三番兩次傷害日本企業，還以為自己可以繼續耍流氓：「其實你沒有錢了，誰要忍你？」胡采蘋認為，中國的行為，搞到高市內閣完全可以「一往無前」，軍火外銷、大型武器，甚至修憲都有可能，以鎖定日本戰機為例，這等於是拿把槍、抵著人家的頭，任何正常國家都不會忍受，打下：「台灣長期的忍讓，結果反而養成中共的囂張，到處對著其他國家撒潑打滾。這不知道該說是一種柔性戰術，還是真的天道好輪迴，善惡終有報。」