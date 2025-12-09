我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委賴瑞隆被爆料8歲兒子在學校霸凌同學，賴瑞隆7日再度出面開記者會致歉，談到兒子曾對自己說，「爸爸對不起，讓你跟全國道歉」，賴瑞隆崩潰爆哭說，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。對此網紅陳沂嘆，有些孩子就是天性的惡，教了也是壞的那種。陳沂說，雖說養不教，父之過，但她覺得有些孩子就是天性的惡，教了也是壞的那種。只是教育有機會讓惡性被壓制住。所以把小孩的壞歸責於父母沒教好，是不公平的，有些父母真的很認真教育，偏偏教出壞孩子。只是在法律上監護人本來就要對小孩的所作所為共同承擔責任，所以賴瑞隆理當出來道歉。不過陳沂說，她不懂民進黨的側翼到底發生什麼事，竟然出來說輿論在霸凌賴瑞隆年僅8歲的小孩，還說都是因為他要投入高雄市長初選，才搞這個議題要弄他。她批，「拜託可以不要什麼都政治化嗎？就算年僅8歲，也要為自己的行為負責吧？做壞事難道就罵不得了，罵就是霸凌？那被欺負的小女孩誰來替她伸張正義？」